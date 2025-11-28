서울시, 2025 '스마트도시 인증' 2등급…3회 연속 인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2021년부터 매회 인증 성공

서울시가 '2025년 스마트도시 인증'에서 2등급을 획득하며 3회 연속 인증에 성공했다.

28일 시는 2021년 스마트도시 인증제 도입 이후 매회 인증을 이어가며 국내에서 가장 안정적이고 균형 잡힌 스마트도시 역량을 갖췄음을 확인받았다고 밝혔다.

서울데이터허브. 서울시 제공

국토교통부가 주관하는 스마트도시 인증제는 도시혁신성, 거버넌스 및 제도 기반, 서비스 기술과 인프라 등 3개 분야 53개 지표를 종합 평가해 등급을 부여한다.

2등급은 평가 항목 전반에서 일정 수준 이상의 성숙도와 실효성을 갖춘 도시에게만 부여되는 상위 등급이다. 아직까지 1등급을 받은 도시는 없다.

시는 이번 평가에서 특히 글로벌 협력 네트워크, 대규모 공공데이터 생태계 구축, 디지털트윈 기반 도시 운영 등으로 우수한 평가를 받으며 2등급을 유지했다.

먼저 서울시는 국제 협력과 글로벌 네트워크 강화 분야에서 높은 평가를 받았다. 올해 2회째를 맞는 '스마트라이프위크(SLW)'를 통해 세계 130개 도시와 정책·기술 교류를 확대하고, 서울 스마트도시상, 빅데이터포럼, Mayors Forum 등 대규모 국제 행사를 주도적으로 운영했다.

두 번째는 공공데이터 기반 정책 생태계다. 시는 행정·교통·복지·환경 등 다양한 분야의 방대한 데이터를 개방 및 표준화하며 시민과 기업이 활용할 수 있는 기반을 지속해서 확장해왔다.

세 번째는 디지털 트윈 기반 도시 운영 능력이다. 시는 도시 전역을 3D 공간으로 구현한 'S-Map'을 통해 교통·도시계획·환경 등 주요 정책을 사전에 시뮬레이션하고, 도시 문제를 예측·분석·검증하는 체계를 행정 전반에 적용해왔다. 대규모 도시에서 디지털 트윈을 실효적으로 운영하는 사례가 드문 점을 고려할 때 서울의 기술 완성도와 적용 역량이 특히 우수하다는 평가로 이어졌다.

도시 운영 인프라 측면에서도 서울의 경쟁력은 확인됐다. 시는 CCTV 안전센터 고도화, TOPIS 기반 통합교통관제, 공공와이파이 확충, 자가 광통신망 확대 등 도시 기반시설 전반을 스마트 기술 중심으로 재편해 왔다. 이는 대규모 도시에서 안정적인 스마트 운영 체계를 갖추기 어렵다는 점을 감안할 때, 2등급 인증 유지에 기여한 중요한 요소로 평가됐다.





강옥현 서울시 디지털도시국장은 "서울시가 대규모 도시임에도 3회 연속 상위 등급을 달성한 것은 스마트도시 정책의 완성도와 안정성이 객관적으로 검증된 결과"라며 "AI 기반 도시안전, 디지털 트윈 행정, 데이터 활용 혁신을 통해 서울이 한 단계 더 높은 스마트도시로 도약하도록 지속 추진하겠다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

