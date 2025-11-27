20명이 공중서 덜덜 떨었다…벼락 맞고 '철컹' 9시간 고립된 오사카 대관람차

사다리차로 구조 작업

승객 20명 중 부상자 없어

일본 오사카의 대관람차가 벼락을 맞고 멈춰 승객 수십 명이 최대 9시간 고립된 사건이 발생했다.

교도통신에 따르면 지난 25일 오후 5시47분쯤 일본 오사카부 스이타시 엑스포시티의 대관람차 '오사카휠'이 낙뢰로 인한 정전으로 운행 중 정지했다. 이 사고로 관람차에 타고 있던 10대에서 30대 승객 20명이 곤돌라에 갇혔다.

일본 오사카의 대관람차 '오사카휠'. 엑스포시티 공식 홈페이지

사고 초기 운영사 직원들은 대관람차를 수동으로 조작해 승객들을 순차적으로 내리게 했다. 하지만 작업 속도가 더딘 탓에 결국 소방과 구급대원들이 현장에 출동했다. 이들은 사다리차로 구조 작업을 벌였으며, 사고 발생 약 9시간 만인 이튿날 오전 3시가 다 돼서야 마지막 승객을 구조할 수 있었다. 구조된 일부 승객은 저체온증을 호소했지만, 부상자는 없는 것으로 알려졌다.

사고 원인은 낙뢰 때문에 관람차의 상용 전원 공급 장치에 고장이 생겼기 때문으로 추정된다. 대관람차 운영사는 "정전 이후 오래지 않아 전력을 복구했지만 관람차를 통제하는 시스템이 고장 나 구조에 오랜 시간이 소요됐다"고 전했다. 이어 "현재 정확한 사고 원인을 조사 중"이라며 "향후 대응 절차를 검토하고 있다"고 덧붙였다. 대관람차가 직접 낙뢰를 맞았는지 여부는 밝혀지지 않았으나, 시설에 심각한 손상을 입은 탓에 이튿날에도 운행이 중단됐다. 운행 재개 시점은 알려지지 않았다.





2016년 개장한 관람차 '오사카휠' 높이는 123m이며, 한 바퀴를 도는 데 소요되는 총시간은 18분이다. 스이타시 엔터테인먼트 복합시설 '엑스포시티' 내에 설치된 오사카휠은 일본 최대 높이의 대관람차다. 이 시설은 바닥이 투명해 마치 공중에 떠 있는 듯한 스릴을 맛볼 수 있으며, 태양의 탑, 오사카 거리 등 명소를 한눈에 내려다 볼 수 있어 한국인을 포함한 관광객에게 인기 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

