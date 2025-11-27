삼성전자, 메모리 개발 역량 집결…'AI 혁신' 집중

삼성전자가 메모리 개발을 담당하는 총괄을 선임하고 반도체 인공지능 팩토리 구축을 주도할 '디지털 트윈센터'를 신설하는 등 조직 개편을 단행했다. 삼성전자는 27일 임원 설명회를 열고 부문별 조직개편을 발표했다. 반도체 사업을 담당하는 DS부문에선 D램·낸드 등을 아우르는 '메모리 개발 담당' 조직을 신설했다.

HBM개발팀, D램개발실 산하로 개편

삼성전자가 메모리 개발을 담당하는 총괄을 선임하고 반도체 인공지능(AI) 팩토리 구축을 주도할 '디지털 트윈센터'를 신설하는 등 조직 개편을 단행했다. 'AI 드리븐 컴퍼니' 선언 이후 리더십을 공고히 하기 위한 미래사업 경쟁력 강화에 주력하겠다는 의지로 풀이된다.

삼성전자는 27일 임원 설명회를 열고 부문별 조직개편을 발표했다. 반도체 사업을 담당하는 DS부문에선 D램·낸드 등을 아우르는 '메모리 개발 담당' 조직을 신설했다. 수장에는 현재 D램개발실장을 맡고 있는 황상준 부사장이 선임됐다. 황 부사장은 현재 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 D램 개발을 주도하고 있다. 총괄 조직을 맡게 되면서 제품별로 분산돼 있던 인력과 기술을 융합하고 차세대 메모리 개발 효율성을 극대화하는 데 집중할 전망이다.

일각에선 이번 조직 개편을 두고 황 부사장이 사실상 메모리사업부장 역할을 이어받을 포석으로 보고 있다. 현재 메모리사업부장은 전영현 DS부문장(부회장)이 겸임하고 있다.

지난해 7월 신설된 HBM개발팀은 1년 만에 D램개발실 산하 설계팀 조직으로 재편됐다. 기존 HBM개발팀 인력은 설계팀 산하에서 HBM4·HBM4E 등 차세대 HBM 제품·기술 개발을 이어갈 예정이다. 기존에 HBM개발팀을 이끌던 손영수 부사장은 설계팀장으로 선임됐다.

글로벌 제조인프라 총괄 산하에는 '디지털 트윈센터'가 신설됐다. 앞서 엔비디아와 함께 구축하겠다고 밝힌 '반도체 AI 팩토리' 전략을 가속하기 위한 것으로 보인다.

삼성전자는 엔비디아와 5만개의 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 업계 최대 수준의 'AI 팩토리'로 제조 혁신을 꾀하고 있다. 또 엔비디아의 다양한 플랫폼을 활용해 반도체 제조 속도와 수율을 개선하는 디지털 트윈을 구축 중이다. 제조 과정에서 생성되는 모든 데이터를 실시간 수집해 스스로 학습·판단하는 지능형 플랫폼 기반 스마트 공장을 세우는 게 목표다.

차세대 반도체 기술을 연구하는 SAIT(옛 삼성종합기술원)는 급변하는 AI 기술 트렌드에 대응하기 위해 조직 유연화에 초점을 맞췄다. SAIT는 이날 조직 개편을 통해 기존의 '센터' 체제에서 더 작은 단위의 '플랫폼' 체제로 재편했다. 삼성전자는 최근 사장단 인사를 통해 박홍근 하버드대 교수를 영입하고, SAIT 원장에 사장 직급으로 신규 위촉한 바 있다.





한편 삼성전자를 비롯한 주요 계열사는 기존 '경영지원실' 조직 명칭을 '경영지원담당'으로 바꿨다. AI·로봇 등 미래 신사업을 발굴하는 기획팀의 역할을 확대하는 포석으로 보인다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

