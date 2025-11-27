원주, 글로벌 e스포츠 열기를 품는다…2026 LCK MSI 대표 선발전 유치 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원관광재단-원주시, 2026 LCK MSI 대표 선발전 공동 유치 성공

1만5000명 방문·230억원 경제효과…지역경제·관광 활성화 기대

강원관광재단(대표이사 최성현)은 강원특별자치도 및 원주시와 협력해 '2026 LCK MSI 대표 선발전' 유치에 성공했다고 27일 밝혔다. 대회는 2026년 6월 12일부터 14일까지 3일간 원주종합체육관에서 개최될 예정이다.

강원관광재단이 강원특별자치도 및 원주시와 협력해 '2026 LCK MSI 대표 선발전' 유치에 성공했다. 강원관광재단 제공

'LCK MSI 대표 선발전'은 세계적으로 가장 높은 관심을 받는 e스포츠 종목 '리그 오브 레전드(LoL)'의 국제 e스포츠 대회인 MSI(Mid-Season Invitational) 출전팀을 결정하는 공식 선발전으로, 국내외 팬들의 이목이 집중되는 주요 이벤트다.

대회 기간 선수단·스태프·국내외 방문객 등 약 1만5000명이 원주를 찾을 것으로 예상되며, 이를 통해 숙박·외식·교통·관광 등 지역경제 전반에 활력이 불어넣어 질 것으로 기대된다. 또한 경제적 파급효과는 약 230억원 규모로 전망되며, 이는 한국관광공사 '한국관광 데이터랩' MICE 경제적 파급효과 산출 기준을 적용한 수치다.

강원관광재단은 대회 유치를 위해 지난 7월부터 관계기관과 함께 실무 협의, 공동 제안서 작성, 현장 실사 지원 등 유치 과정 전반에 참여했으며, 향후 대회 운영 지원 및 관광 콘텐츠 연계 프로그램 개발을 추진해 e스포츠와 지역 관광을 결합한 새로운 지역 활성화 모델을 만들 계획이다.

강원관광재단 최성현 대표이사는 "이번 유치는 강원특별자치도와 원주시, 관계기관의 긴밀한 협력으로 이루어낸 소중한 성과"라며 "e스포츠와 관광이 결합한 새로운 성장동력을 통해 원주가 글로벌 e스포츠 도시로 도약하는 계기를 만들겠다"고 밝혔다.





재단은 앞으로도 관광·스포츠·MICE 융합을 통한 지역경제 파급 효과 확장과 체류형 관광 활성화를 지속적으로 추진할 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

