이찬진 금감원장 "내년 전반기까지 불법사금융 법률개정 관철시도"(종합)

민생침해 금융범죄 예방 토론회

경찰전화 피하는 피해자 사례 경청

비금융 렌탈채권 시장 규율방안 검토

이찬진 금융감독원장은 27일 "내년 전반기까지는 (민생침해 금융범죄 감독 관련) 법률 개정을 본격적으로 관철할 생각이 있다"고 발언했다. 신용정보법, 대부업법 등 관련 법 개정을 위해 금융위원회와 정치권을 설득해보겠다는 의미로 풀이된다.

이찬진 금융감독원장이 27일 서울 여의도 금융감독원 본원에서 열린 '불법사금융 근절 및 상거래채권 관리 개선 대토론회'에서 발언하고 있다. 금감원

이 원장은 이날 서울 여의도 금감원 본원에서 열린 '제3차 금융소비자보호 토론회'에서 불법사금융 현황과 문제점 등에 관해 논의하며 이같이 말했다.

이 원장은 불법사금융에 대해 "서민 삶의 희망을 뺏는 족쇄이자 삶을 송두리째 파괴하는 극악무도한 반인륜적 민생범죄"라고 정의했다.

이 원장은 ▲강력한 단속 추진 ▲실질적인 피해구제 ▲사전예방적 조치 강화 ▲불법추심 규제 공백 개선 등 네 가지 개선 과제를 제시했다.

이날 2시간30분 동안 진행된 토론회에서는 불법사금융 동향 및 범죄 수사사례, 렌탈채권 등 상거래 채권 관리 강화 방안, 불법사금융 대응방안 발표가 있었다.

주제 발표 후 종합토론에서는 경찰의 불법사금융 검거 사례와 비금융 렌탈채권 규율 사각지대 등에 관한 논의가 1시간30분가량 이어졌다.

이 원장은 종합토론에서 나온 발언을 20여차례 메모했다. 이후 마무리 발언 시간에 정병국 서울경찰청 광역수사단 팀장의 불법사금융 검거 사례 발표 관련 내용에 대해 언급했다.

정 팀장은 불법사금융 범죄 조직 37명을 전원 검거해 약 16억원을 추징보전한 사례를 소개했다. 그러면서 불법사금융 피해자들이 경찰 전화조차 거부할 정도로 극심한 피해를 입고 있다고 강조했다.

정 팀장은 "범죄 조직이 얼마나 악랄하게 추심을 했는지 어렵게 연락한 피해자들이 오히려 경찰에게 '더 이상 전화하지 말라'고 요구했을 정도"라며 "수천명의 피해자 명단을 확보했지만 연락이 닿은 피해자는 100여명에 불과했다"고 전했다.

이 원장은 정 팀장 사례를 들은 뒤 "제대로 된 시범케이스를 하나는 정립해두는 것이 중요하다"며 "아직 종결되지 않은 사건이 있다면 아예 뿌리를 뽑는 것이 좋겠다"고 답변했다.

이어 "한 번 손을 대면 끝을 보는 케이스를 하나 만들어놓는 것도 하나의 괜찮은 전범이 될 것"이라고 덧붙였다.

이 원장은 비금융 렌탈채권 규율이 전혀 안 되고 있다는 발표를 듣는 과정에서 고개를 끄덕이며 공감했다.

강명수 롤링주빌리 이사는 "비금융 렌탈채권 시장은 한 마디로 아무런 통제를 받지 않아 불법 추심이 활개치는 무법천지의 시장"이라며 "비금융 렌탈채권 채권추심 소비자보호 체계를 금융채권과 동일하게 적용하고, 렌탈채권을 신용회복위원회 채무조정제도에 편입해달라"고 요구했다.

이 원장은 "렌탈채권 문제를 풀려면 법을 개정해야 되는 부분이 굉장히 많지만 금감원도 관련 작업을 진행하는 중"이라며 "전통금융뿐 아니라 민생금융 관련 금감원 비중이 더 커지고 사회 양극화도 극심한 만큼 이 부분(렌탈채권 감독)을 본격적으로 진행할 것을 약속한다"고 답했다.





이어 "토론회에서 금감원이 검토하지 않았던 새로운 내용도 많이 나왔다"며 "민생금융 범죄 관련 제도 개선은 금융위, 법무부를 포함한 정부 당국과 논의해 정리해야 될 부분"이라고 덧붙였다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

