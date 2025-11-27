원주시, 숙원 '시립미술관' 드디어 착공…“원주 문화예술의 새 지평”

2027년 하반기 개관 목표
강원도 원주시는 숙원 사업인 '원주시립미술관 건립'의 본격적인 시작을 알리는 착공식을 27일 태장동 캠프롱 시민공원에서 개최한다.
원주시립미술관은 도비 104억원과 시비 110억원 등 총사업비 214억원이 투입되며, 연면적 4843.06㎡ 규모의 지상3층 건물로 조성된다. 2027년 5월 준공이 목표며, 같은 해 하반기 개관할 계획이다.
미술관 내부에는 전문적인 전시를 위한 전시실 3곳과 수장고, 학예연구실 등이 들어선다. 또한 시민들이 자유롭게 이용할 수 있는 카페와 휴게 공간 등을 마련해, 단순한 전시 공간을 넘어 시민과 소통하는 복합 문화예술 거점으로 조성될 예정이다.
원주시는 미술관 개관에 앞서 내년부터 청소년·어린이 대상 체험형 전시 프로그램 등 다채로운 미술 행사를 선제적으로 운영해, 시민들의 문화 향유 기회를 넓히고 시립미술관에 대한 기대감을 높일 방침이다.
원강수 원주시장은 "시립미술관은 원주 문화예술의 새로운 심장이 될 것"이라며 "시민 누구나 일상에서 예술을 접하고 영감을 얻는 문화 소통의 거점이 될 수 있도록, 안전하고 성공적인 건립에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
