포천시, 생물테러 대비·대응 소규모 교육훈련 실시…초동 대응 역량 강화

경기 포천시는 지난 26일 포천청년비전센터에서 생물테러 대비·대응 소규모 교육훈련을 실시했다.

포천시가 지난 26일 포천청년비전센터에서 생물테러 대비·대응 소규모 교육훈련을 실시하고 있다. 포천시 제공

이번 훈련은 생물테러 발생 시 초기 대응 역량을 강화하고 유관기관 간 협력체계를 점검하기 위해 마련됐다.

이날 교육에는 포천시청, 포천시보건소, 포천경찰서, 포천소방서, 제6711부대, 경복대학교, 경기도의료원 포천병원 등 관계자 약 30명이 참여했다.

생물테러는 바이러스, 세균, 곰팡이, 독소 등 병원체를 이용해 사람·동물·식물에 질병을 일으키는 테러 형태로, 대표적인 병원체로는 탄저균, 페스트균, 에볼라바이러스, 두창바이러스 등이 있다.

훈련은 약 4시간 동안 진행했으며 △생물테러 대비·대응 이론교육 △초동 대응 절차 교육 △다중탐지키트 실습 △수송용기 포장·이송 교육 △개인보호구(Level A, C) 착·탈의 실습 등 실무 중심 프로그램으로 구성했다. 특히 현장 대응에 필요한 실습 비중을 높여 실제 상황에 대비한 대응체계를 체계적으로 강화하는 데 중점을 두었다.





포천시보건소 관계자는 "생물테러 상황에서는 초동 대응이 시민 안전을 좌우할 만큼 매우 중요하다"며 "유관기관 간 신속한 정보 공유와 표준 절차에 따른 대응이 필수적인 만큼, 이번 훈련을 통해 지역사회 대응 능력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

