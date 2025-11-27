LG화학, CEO 교체…'신사업 드라이브' 김동춘 새 수장으로

7년간 전지사업 등 키워온 신학철 부회장 용퇴
金 첨단소재사업본부장, 사장 승진·CEO 선임
상무 선임 7명…미래사업 이끌 인재 전면에
LG화학이 2026년 임원 인사를 통해 김동춘 신임 최고경영자(CEO)를 전면에 내세웠다. 7년간 전지 소재·글로벌 사업 기반을 구축해온 신학철 부회장이 용퇴하고, 첨단소재·신사업 개발을 두 축으로 성장 전략을 다져온 김 사장이 회사를 이끌게 된다. 경기 불확실성이 심화하는 상황에 대응해 사업 포트폴리오를 고도화하고 미래 신사업 드라이브를 본격화하겠다는 방침이다.
LG화학은 27일 이사회를 열어 김동춘 첨단소재사업본부장을 사장으로 승진시키고 CEO로 선임했다고 밝혔다. 1968년생인 김 사장은 한양대 공업화학을 전공하고 미국 워싱턴대 경영학 석사를 취득했다. 1996년 LG화학 입사 후 줄곧 첨단소재 분야의 핵심 보직을 맡아왔다. 반도체소재사업, 전자소재사업, 첨단소재사업본부를 이끌며 고수익 사업 전환과 신규 성장동력 발굴, 글로벌 고객 확대 등 성과를 냈다. 특히 ㈜LG와 LG화학에서 신사업 개발과 경영전략을 총괄한 경험을 바탕으로 술·전략·시장 감각을 모두 갖춘 리더라는 평가를 받는다.
신학철 부회장은 전지 소재를 중심으로 LG화학의 신성장 축을 확장하고, 글로벌 사업 기반을 다지는 데 역할을 한 뒤 자리에서 내려온다. 회사는 이번 인사가 조직 세대교체를 본격화하는 전환점이 될 것으로 봤다.
CEO 선임과 함께 상무 7명 신규 선임과 조직개편도 단행했다. 글로벌 수요 부진 속에서도 고부가 제품 확대·신규 사업 가속화에 방점을 찍고 성과주의 원칙에 따라 선임했다고 밝혔다. 첨단소재·전자소재·고기능성 플라스틱 'ABS' 등 LG화학의 수익성과 전략적 중요도가 높은 사업군에 인재가 집중적으로 배치됐다.
LG화학은 이번 인사로 "사업 포트폴리오 고도화와 경쟁우위 사업 구조 확립을 이어가겠다"고 알렸다.
◇상무 신규 선임 명단
▲김기환 기반기술연구소 수석연구위원
▲임경채 중국 용싱 ABS 생산법인장
▲유동주 ABS 국내영업담당
▲이원상 첨단소재 전략구매그룹장
▲이승혁 엔지니어링소재 글로벌생산기술담당
▲이준호 첨단소재 사업경쟁력강화 태스크포스팀장
▲김민교 전자소재 마케팅전략담당
오지은 기자 joy@asiae.co.kr
