브랜드·구성·입지 3박자 갖춘 '서면 써밋 더뉴' 수요자 몰린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

옛 NC백화점 서면점 부지, 지하 8층~지상 47층, 초고층 상징성

써밋만의 독립 커뮤니티, 펜트하우스형 설계로 구급 주거 새 기준

AD

최근 부산 서면역 인근에 위치한 '서면 써밋 더뉴'가 최상급 하이엔드 브랜드와 차별화된 상품구성, 우수한 입지환경 등 3박자를 모두 갖춘 블루칩 상품으로 떠오르고 있다.

대우건설이 옛 NC백화점 서면점 부지에서 선보이는 현장으로, 국내 최고급 주거단지에만 적용하는 하이엔드 브랜드 '써밋을 도입했다. 고품격 외관디자인과 최고 47층에 달하는 초고층 상징성, 독립 커뮤니티와 펜트하우스형 설계 등, 향후 부산을 대표하는 랜드마크가 될 전망이다.

단지는 전용면적 84~147㎡ 919세대와 지하 1층 ~ 지상 3층에 조성되는 29,767㎡의 대규모 상업시설로 구성된다.

아파트 외관 전 동에 랜드마크 옥상 구조물 및 커튼월룩을 적용하고, 포디움 및 출입공간 특화디자인, 커뮤니티정원과 놀이터 특화 등을 선보일 계획이다. 고품격 스카이라인을 형성하는 전 동 유선형 옥상구조물과 서면의 흐름을 형상화한 유기적 곡선 모티브의 익스테리어 디자인 등도 눈길을 끈다.

또 각 세대별로 최대 2,500 높이에 달하는 천장고와 우물천장 (2,600) 등 개방감을 최대한 확보하고, 현관창고와 복도팬트리 등 대형 수납공간도 장점이다.

써밋에서만 누릴 수 있는 독립된 커뮤니티는 최고층인 47층에 마련되는 스카이라운지와 건식사우나, 게스트하우스(자쿠지 특화설계)를 비롯해서, 지상 2~3층 커뮤니티 공간에 25미터 3레인 수영장과 대규모 프라이빗 골프, 사우나 등 프라이비시 어메니티 시설이 들어설 예정이다.

입주민들은 지상 최고 47층 높이에서 황령산과 부산시민공원, 도심조망 등이 가능하며, 개방감 및 일조량이 우수한 남향위주의 단지배치를 적용했다.

'서면 써밋 더뉴'는 풍부한 생활인프라와 사통팔달 교통, 우수한 교육환경 등을 모두 갖추고 있다.

서면중심상권과 롯데백화점 (부산 본점), 롯데마트, 이마트트레이더스, 서면역 일대 메디컬 스트리트, 롯데시네마와 CGV, 부산국제금융혁신도시(BIFC) 등 다양한 생활편의시설이 인근에 위치한다.

또 전포초등학교가 반경 200m 거리로 도보통학권이며, 동성초와 덕명여중, 부산진여중, 부산동중, 동성고, 부산동고, 부산글로벌빌리지, 서면 2번가 일대 학원가 등도 가깝다.

사통팔달 교통환경은 서면역(1,2호선)과 부전역(2호선, KTX, 동해선) 등 멀티역세권 프리미엄이 조성됐고, 동서고가로를 통해 서부산 및 남해제2고속도로 등을 쉽게 이용할 수 있다. 또 제 2차 부산시 도시철도망 구축계획 (2026~2035년)에 포함된 BuTX(차세대 부산형 급행철도)가 단지 인근 부전역을 지날 계획이고, 향후 가덕도신공항에서 명지신도시, 부산역, 센텀시티와 오시리아 관광단지로 이어지는 교통의 중심 축이 될 전망이다.

'서면 써밋 더뉴'는 현재 계약금 1천만원 정액제와 중도금대출(60%) 전액 무이자, 발코니 확장 무상제공 등의 혜택을 제공하고 있다.





AD

'써밋 갤러리 서면'은 해운대구 우동, 해운대역 1번 출구 앞에 위치한다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>