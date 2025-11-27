광주·전남 경기 침체 지속…내수 부진·환율 상승 영향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제조업 기업심리지수 80.3…다음 달 하락

비제조업도 92.5…내수 부진 경영 애로

광주·전남 지역 기업들의 경기 침체가 지속되고 있는 것으로 나타났다.

27일 한국은행 광주전남본부가 지역 소재 601개(응답 업체 535개) 기업을 대상으로 11월 체감 경기를 조사한 결과에 따르면 제조업 기업심리지수(CBSI)는 80.3으로 전월보다 1.9p(포인트) 상승했다. 자금 사정 등이 소폭 개선된 데 따른 것으로 보이지만, 다음 달에는 79.0으로 다시 떨어질 것으로 전망됐다.

CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 중 주요지수(제조업 5개, 비제조업 4개)를 이용해 산출한 심리지표다. 장기평균치(2003년 1월~2024년 12월)를 기준값 100으로 해 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미한다.

제조업 기업심리지수는 지난 5월 93.8까지 올랐으나 6월 81.6, 7월 79.1, 8월 78.7, 9월 83.9를 기록했고 10월에는 78.4로 올해 최저 수준까지 떨어졌다.

매출과 재고, 신규 수주를 종합한 업황 기업경기실사지수(BSI) 역시 지난달과 동일하게 51로 낮은 수준을 기록했다.

제조업체들은 가장 큰 경영 애로사항으로 내수 부진(23.7)을 꼽았는데 그 비중이 지난달보다 3.3 커졌다.

한미 관세 협상 타결 등의 영향으로 불확실성(11.4)은 전월에 비해 3.8 감소했지만, 환율(8.2)과 자금 부족(7.2) 비중은 각각 3.1, 2.9 증가했다.

서비스업을 비롯한 비제조업의 상황은 전월보다 더 악화했다.

11월 비제조업 기업심리지수는 92.5로 전월보다 3.4p 하락했으며 업황, 채산성 악화 등이 영향을 끼친 것으로 해석됐다. 다음 달 전망 CBSI는 92.0으로 전월보다 0.5p 상승했다.

매출·채산성·자금 사정 등이 모두 악화하면서 이번 달 업황 지수(66)가 전월보다 6p 하락했다.





비제조업도 내수 부진(30.2)을 가장 큰 경영 애로사항으로 응답했으며 인력난·인건비 상승(17.8), 자금 부족(11.8) 등도 큰 비중을 차지했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

