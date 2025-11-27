부산 기장군, 여성단체협의회와 ‘사랑의 김장담그기’ 행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

700포기 김장김치 담가 취약계층 250세대에 전달

기장군(군수 정종복)은 지난 24일부터 25일까지 기장군농업기술센터에서 기장군 여성단체협의회와 함께 '사랑의 김장담그기' 행사를 진행했다.

부산 기장군이 여성단체협의회와 ‘사랑의 김장담그기’ 행사를 개최하고 있다. 기장군 제공

이 행사에는 기장군 여성단체협의회 회원 등 80여명이 참여해 약 700포기의 김장김치를 정성껏 담가, 지역 취약계층에 전달했다.

행사 첫날인 지난 24일에는 준비한 재료로 양념을 만드는 작업이 이뤄졌고, 25일에는 김치 버무리기와 포장 작업을 마쳐 읍·면 행정복지센터를 통해 기초생활수급자, 차상위계층, 독거노인 등 어려운 이웃 250세대에 전달됐다.

정종복 군수는 "매년 김장 나눔행사에 적극적으로 참여해 주시는 여성단체 회원들께 깊이 감사드린다"며 "정성으로 만든 김장김치가 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 겨울을 보내는 힘이 되길 바란다"고 말했다.





기장군은 매년 11월 말 여성단체협의회와 함께 김장김치를 담가 취약계층에 전달하며 지역사회 나눔 문화를 이어오고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

