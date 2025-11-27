부산 기장군, ‘제2회 관광사진 공모전’ 수상작 공개… 전시회 군청사 개최

오랑대 배경 ‘갈맷길 하이킹’ 대상 선정… 총 42점 선정·순회전 예정
기장군(군수 정종복)은 최근 '제2회 기장군 관광사진 공모전'의 수상작 선정을 마치고, 기장군청사 로비에서 전시회를 열어 선정 작품을 공개했다.
이 공모전은 지난해에 이어 두 번째로 개최된 것으로, 기장의 숨은 관광지를 발굴하고 기존 관광지의 매력을 재조명해 지역 관광 활성화를 도모하기 위해 추진됐다.
공모는 올해 6월부터 7월까지 전 국민을 대상으로 진행, 8월 내부심사와 심사위원 서면 심사, 10월 대면 심사 등 3단계의 엄정한 심사 과정을 거쳐 최종 42점의 작품이 선정됐다.
대상은 기장 8경 중 하나인 오랑대(기장읍 시랑리)를 배경으로 한 '갈맷길 하이킹'이 차지했다. 작품은 오랑대의 웅장한 해안 절경과 함께 갈맷길을 질주하는 라이더들의 역동적인 모습을 감각적으로 담아내 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.
수상자에게는 대상 100만원을 비롯해 ▲금상 50만원(1명) ▲은상 각 30만원(3명) ▲동상 각 20만원(5명) ▲입선 각 5만원(32명)이 지급된다.
군은 기장군청사를 시작으로 죽성드림세트장, 옛 좌천역사 등에서도 순회 전시회를 이어갈 계획이며, 선정된 작품들은 군 홈페이지와 SNS 등 다양한 홍보 채널을 통해 관광 콘텐츠로 적극 활용할 예정이다.
정종복 군수는 "이번 공모전 당선작을 통해 많은 분이 기장의 숨은 매력을 새롭게 발견할 수 있길 바란다"며 "지역 관광 홍보와 관광 활성화에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
'기장군 관광사진 공모전' 관련 문의는 기장군 문화관광과로 하면 된다.
