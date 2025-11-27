화성시, LH와 '주거안심회복주택 운영 업무협약' 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

돌봄 공백 대상자에게 단기 주거·일상회복 지원



경기도 화성시는 27일 시청 중앙회의실에서 한국토지주택공사(LH) 경기남부지역본부와 '화성형 주거안심회복주택' 운영을 위한 업무 협약을 체결했다.

정명근 화성시장(왼쪽 세번째)과 권운혁 LH 경기남부지역본부장(왼쪽 네번째)이 주거안심회복주택 업무협약식에서 돌봄 공백 대상자의 안전한 일상복귀를 위한 협력을 다짐하고 있다. 화성시 제공

주거안심회복주택은 병원 퇴원 환자, 복지시설 퇴소자, 돌봄이 끊긴 위기가구 등 돌봄 공백 대상자에게 단기 주거와 회복 지원을 제공해 지역사회 안에서 일상으로 복귀할 수 있도록 돕기 위한 시설이다.

이 주택은 단기 주거 공간 제공, 보건의료 연계, 일상생활 돌봄을 결합한 원스톱 지원 모델로 운영된다. 입주자는 ▲회복주택 입주 ▲기능 회복 ▲귀가 등 단계별 지원을 받게 된다.

협약에 따라 LH는 공공임대주택을 주거안심회복주택으로 공급해 유지 보수 관리하고, 시는 공급된 주택을 운영 관리한다. 시는 이번 협약을 계기로 지역 내 공공자원을 활용해 사각지대 없는 통합돌봄 체계를 구축할 계획이다.

권운혁 LH 경기남부지역본부장은 "앞으로도 시민 누구나 어려운 시기에 안정적으로 머물 수 있는 주거·돌봄 안전망 마련에 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.





정명근 화성시장은 "이번 협약을 계기로 누구나 살던 곳에서 존엄을 지키며 일상으로 돌아올 수 있는 지역사회 통합돌봄 체계를 구축해 나가겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

