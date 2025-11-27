해남군, '올해 SNS대상' 최우수상…'행정 콘텐츠' 새 모델 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영상툰·스케치 코미디·릴스 등 소통 강화



전남 해남군이 '2025 올해의 SNS 대상'에서 인스타그램 기초지자체(군) 부문 최우수상을 받았다고 27일 밝혔다.

한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하고 과학기술정보통신부가 후원하는 올해의 SNS 대상은 공공기관과 지자체의 SNS 활용 수준을 평가해 부문별로 시상하는 전국 단위 행사다. 소셜미디어 기반 행정 소통을 강화하기 위한 취지로 매년 진행되고 있다.

해남군이 '2025 올해의 SNS대상'에서 인스타그램 기초지자체(군) 부문 최우수상을 받았다. 해남군 제공

AD

해남군은 2019년부터 2024년까지 페이스북 부문에서 5차례 수상하며(대상 1회·최우수상 4회) SNS 행정의 강점을 꾸준히 인정받아왔다.

올해는 인스타그램 릴스(Reels)를 중심으로 한 콘텐츠 전략이 높은 평가를 받으며 최우수상에 이름을 올렸다. 젊은 층과 소통하는 친근한 영상 콘텐츠가 행정 정보 전달의 효율성을 높였다는 분석이다.

군은 공식 블로그·페이스북·인스타그램·유튜브 등을 중심으로 정책 정보부터 생활·문화 소식까지 다양한 콘텐츠를 제작하고 있다. 영상툰, 스케치 코미디, 릴스 등 최근 SNS 트렌드를 반영한 형식으로 시청자의 흥미를 높이며 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 있다.





AD

군 관계자는 "올해의 SNS 대상 최우수상은 해남군의 소통 노력이 전국적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 해남의 이야기를 군민과 함께 만들어가는 열린 행정을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>