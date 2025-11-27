◇ 사장 승진
▲ 은석현 VS사업본부장
▲ 이재성 ES사업본부장
◇ 부사장 승진
▲ 김진경 SoC센터장
▲ 조병하 webOS플랫폼사업센터장
◇ 전무 승진
▲ 김창민 품질경영센터장
▲ 김철 부품솔루션사업부장
▲ 김태완 멕시칼리생산법인장
▲ 양희구 생산혁신센터장
▲ 이성진 한국구독영업담당
▲ 이희성 노경담당
▲ 정순호 D2C해외영업그룹장
▲ 정욱준 디자인경영센터장
▲ 정재웅 고객가치혁신부문장
◇ 상무 승진
▲ 권민호 ES엔지니어링담당
▲ 김경석 키친솔루션연구소장
▲ 김광만 ES제어연구담당
▲ 김승만 VS CX담당
▲ 김윤수 HS품질경영담당
▲ 김준우 찌비뚱생산법인장
▲ 김현 한국영업경영관리담당
▲ 김홍덕 Connectivity개발리더
▲ 노승완 TV아시아영업담당
▲ 노윤호 디스플레이제품개발담당
▲ 박영진 HS SCM담당
▲ 박진규 ES생산담당
▲ 양희철 한국D2C영업담당
▲ 이재모 HS기술전략담당
▲ 정병우 광학연구소장
▲ 정수봉 한국건설영업담당
▲ 정연관 미국HS영업담당
▲ 정용찬 인도LG전자 오퍼레이션그룹장 겸 노이다생산담당
▲ 조성현 인도SW연구소장
▲ 황영민 인도LG전자 인도HS영업담당
▲ 황상연 워싱턴오피스소장
