본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

코렐 브랜드, 소형 주방가전 시장 본격 진출

정진기자

입력2025.11.27 15:50

시계아이콘01분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

첫 제품 '코렐 일렉 에어글라스 바사칸' 출시
히팅 팟 시스템 적용한 오픈형 에어프라이어…조리 과정 확인 및 겉바속촉 요리 완성

코렐 브랜드, 소형 주방가전 시장 본격 진출 코렐 일렉 에어글라스 바사칸
AD

글로벌 주방용품 리더 기업 코렐 브랜드(Corelle Brands)가 소형 주방가전 시장에 본격 진출을 위해 신규 브랜드 '코렐 일렉(Corelle ELECT)'을 론칭하고, 첫 번째 제품으로 '코렐 일렉 에어글라스 바사칸'을 출시한다고 밝혔다.


'코렐 일렉 에어글라스 바사칸'은 코렐 브랜드의 핵심 가치인 '안전한 소재'와 '편리한 주방 생활'을 담아 첫 선을 보이는 오픈형 에어프라이어 제품이다. 기존 에어프라이어 사용 시 소비자들이 불편함을 느꼈던 조리 과정 확인의 어려움을 고려해, 강화 내열유리 소재의 투명 바스켓을 적용해 조리 과정을 한눈에 확인할 수 있는 것이 차별점이다.


특히 '코렐 일렉 에어글라스 바사칸'에는 코렐 일렉만의 히팅 팟(Heating pot) 시스템을 적용했다. 히팅 팟 시스템은 공기의 순환과 열 압력 제어, 용기 크기까지 감지하는 스마트한 온도 조절 기술로 기기 내부의 공기 흐름과 온도를 정교하게 제어해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 최적의 맛을 완성한다. 튀김·삼겹살·생선구이 등 서로 다른 재료도 거름망을 활용해 동시에 조리할 수 있는 멀티 요리 기능도 장점이다.


'코렐 일렉 에어글라스 바사칸'은 조리와 보관의 편의성도 한층 강화했다. 4.5L 대용량 바스켓과 1.5L 소용량 바스켓을 하나의 본체에 교체하여 사용할 수 있어 메뉴와 식사량에 따라 용기를 효율적으로 선택할 수 있다. 조리 후에는 내열유리 바스켓을 그대로 테이블 위에 올려 플레이팅 용기로 사용할 수 있으며, 식사를 마친 뒤 남은 음식은 전용 뚜껑만 덮어 바로 냉장 보관이 가능해 조리부터 보관까지 한 번에 해결되는 혁신적인 편의성을 제공한다. 또, 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에도 부피 부담 없이 배치가 가능하다.


또한, 사용 편의성을 고려해 원터치 스마트 컨트롤 컬러 액정 패널을 적용했다. 메뉴 선택, 온도 및 시간 설정을 직관적으로 할 수 있어, 복잡한 기기 사용에 어려움을 느끼는 중장년층이나 초보자도 간편하게 요리를 완성할 수 있도록 돕는다.


코렐 브랜드 관계자는 "오랫동안 소비자들의 신뢰와 사랑을 받아온 코렐의 헤리티지에 혁신적인 기술력을 더한 '코렐 일렉'을 통해 소형 주방가전 시장에 본격적으로 진출하고자 한다"며 "첫 번째 제품인 '코렐 일렉 에어글라스 바사칸'은 성능과 뛰어난 편의성을 모두 갖춘 제품으로 소비자들에게 한층 업그레이드된 요리 경험을 선사할 것으로 기대한다"고 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 신제품 '코렐 일렉 에어글라스 바사칸'은 11월 28일 오후 8시 35분부터 GS홈쇼핑의 인기 프로그램 '소유진 쇼'에서 런칭 방송을 통해 첫선을 보인다. 이날 방송에서는 본체와 4L·1.5L 글라스 바스켓 기본 구성에 더해, 1.5L 본체 용기 2개를 추가로 증정하는 파격적인 혜택을 제공할 예정이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

  • 25.11.2607:40
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2607:37
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화

    대형 변압기 수출이 올해 10월 기준으로 10억달러(약 1조4700억원)를 넘어섰다. 지난해 연간 수출액을 두 달 앞서 추월한 것으로, 국내 전력기기 산업이 수출 효자로 부상하고 있음을 보여준다. 대형 제품 기준 연간 10억달러대 수출은 2010년 이후 14년 만이다. 글로벌 송전망 확충과 발전·변전 프로젝트 증가 등으로 고용량 변압기 수요가 꾸준히 늘어난 영향으로 풀이된다. 25일 한국무역협회 통계에 따르면 올해 1~10월 1만㎸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기