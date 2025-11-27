코렐 브랜드, 소형 주방가전 시장 본격 진출

첫 제품 '코렐 일렉 에어글라스 바사칸' 출시

히팅 팟 시스템 적용한 오픈형 에어프라이어…조리 과정 확인 및 겉바속촉 요리 완성

코렐 일렉 에어글라스 바사칸

글로벌 주방용품 리더 기업 코렐 브랜드(Corelle Brands)가 소형 주방가전 시장에 본격 진출을 위해 신규 브랜드 '코렐 일렉(Corelle ELECT)'을 론칭하고, 첫 번째 제품으로 '코렐 일렉 에어글라스 바사칸'을 출시한다고 밝혔다.

'코렐 일렉 에어글라스 바사칸'은 코렐 브랜드의 핵심 가치인 '안전한 소재'와 '편리한 주방 생활'을 담아 첫 선을 보이는 오픈형 에어프라이어 제품이다. 기존 에어프라이어 사용 시 소비자들이 불편함을 느꼈던 조리 과정 확인의 어려움을 고려해, 강화 내열유리 소재의 투명 바스켓을 적용해 조리 과정을 한눈에 확인할 수 있는 것이 차별점이다.

특히 '코렐 일렉 에어글라스 바사칸'에는 코렐 일렉만의 히팅 팟(Heating pot) 시스템을 적용했다. 히팅 팟 시스템은 공기의 순환과 열 압력 제어, 용기 크기까지 감지하는 스마트한 온도 조절 기술로 기기 내부의 공기 흐름과 온도를 정교하게 제어해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 최적의 맛을 완성한다. 튀김·삼겹살·생선구이 등 서로 다른 재료도 거름망을 활용해 동시에 조리할 수 있는 멀티 요리 기능도 장점이다.

'코렐 일렉 에어글라스 바사칸'은 조리와 보관의 편의성도 한층 강화했다. 4.5L 대용량 바스켓과 1.5L 소용량 바스켓을 하나의 본체에 교체하여 사용할 수 있어 메뉴와 식사량에 따라 용기를 효율적으로 선택할 수 있다. 조리 후에는 내열유리 바스켓을 그대로 테이블 위에 올려 플레이팅 용기로 사용할 수 있으며, 식사를 마친 뒤 남은 음식은 전용 뚜껑만 덮어 바로 냉장 보관이 가능해 조리부터 보관까지 한 번에 해결되는 혁신적인 편의성을 제공한다. 또, 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에도 부피 부담 없이 배치가 가능하다.

또한, 사용 편의성을 고려해 원터치 스마트 컨트롤 컬러 액정 패널을 적용했다. 메뉴 선택, 온도 및 시간 설정을 직관적으로 할 수 있어, 복잡한 기기 사용에 어려움을 느끼는 중장년층이나 초보자도 간편하게 요리를 완성할 수 있도록 돕는다.

코렐 브랜드 관계자는 "오랫동안 소비자들의 신뢰와 사랑을 받아온 코렐의 헤리티지에 혁신적인 기술력을 더한 '코렐 일렉'을 통해 소형 주방가전 시장에 본격적으로 진출하고자 한다"며 "첫 번째 제품인 '코렐 일렉 에어글라스 바사칸'은 성능과 뛰어난 편의성을 모두 갖춘 제품으로 소비자들에게 한층 업그레이드된 요리 경험을 선사할 것으로 기대한다"고 전했다.





한편, 신제품 '코렐 일렉 에어글라스 바사칸'은 11월 28일 오후 8시 35분부터 GS홈쇼핑의 인기 프로그램 '소유진 쇼'에서 런칭 방송을 통해 첫선을 보인다. 이날 방송에서는 본체와 4L·1.5L 글라스 바스켓 기본 구성에 더해, 1.5L 본체 용기 2개를 추가로 증정하는 파격적인 혜택을 제공할 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

