백악관 인근 총격에 트럼프 "테러 행위…대가 치를 것"

바이든 행정부서 용의자 입국 지적

反이민 강화 예고

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 인근에서 순찰 중이던 웨스트버지나아 주 방위군 병사 2명이 총에 맞아 중태에 빠진 사건을 '테러 행위'라 규정하며 규탄했다.

트럼프 대통령은 이날 추수감사절(27일) 연휴를 보내기 위해 체류 중인 플로리다주에서 영상 메시지로 "이 끔찍한 공격은 악의 행위이자 증오의 행위이며, 테러 행위"라며 "그것은 우리나라 전체에 대한 범죄이자, 인도주의에 반하는 범죄"라고 비판했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

이어 "미국 대통령으로서 나는 이 잔혹 행위를 저지른 짐승이 가능한 한 가장 심한 대가를 치르도록 하기로 굳게 결심했다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 용의자가 전임 조 바이든 행정부 시기인 2021년 9월 아프가니스탄에서 입국한 외국인이라고 밝히며 바이든 행정부의 이민정책에 문제를 제기했다. 크리스티 놈 미 국토안보부 장관에 따르면 용의자는 2021년 9월 바이든 시기 '동맹 환영 작전(Operation Allies Welcome)'으로 아프가니스탄에서 미국으로 입국했다.

트럼프 대통령은 "(바이든 행정부 때) 어떤 사람이 들어왔는지 아무도 모른다"며 "지난 정부(바이든 정부)는 2000만명에 이르는 미지의 검증되지 않은 외국인들을 전세계에서, 심지어 알고 싶지도 않은 곳으로부터 받아들였다"고 비난했다.

또 "어떤 국가도 우리의 생존에 대한 그러한 위험을 감내하지 않는다"고 밝힌 뒤 미네소타주에 공동체를 이루고 있는 수십만명의 소말리아 출신자들을 거론했다. 그는 "(그들이) 우리나라를 등쳐먹고, 위대했던 주를 갈가리 찢고 있다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 바이든 행정부 시절 아프가니스탄에서 입국한 모든 외국인을 재검토할 것을 촉구하며 "이곳의 일원이 되지 않거나, 우리나라에 득이 되지 않는 사람은 어느 나라에서 왔는지에 관계없이 추방하기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 한다"고 말했다. 이번 사건이 발생한 워싱턴 DC를 보호하기 위해 추가로 500명의 군인을 동원할 것을 국방부(전쟁부)에 지시했다며 "우리는 미국을 다시 전적으로 안전하게 만들 것"이라고 강조했다.

AP 통신 등에 따르면 이날 오후 2시 15분께 워싱턴DC 백악관 인근에서 순찰 중이던 웨스트버지니아 주 방위군 병사 2명이 총에 맞아 중태에 빠졌다. 용의자는 현장에서 체포됐으며 중상을 입어 병원에서 치료 중이다.





한편 미국 이민 당국은 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 아프가니스탄 이민자 관련 모든 이민 심사가 보안 및 심사 절차에 대한 추가 검토가 완료될 때까지 무기한 중단된다고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

