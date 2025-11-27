연천군, '생물테러 대응훈련' 실시…군민 안전체계 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연천군, 유관기관 합동 '생물테러 대응훈련' 실시

경기 연천군보건의료원은 지난 25일 보건의료원 대회의실에서 생물테러 발생에 대비한 '생물테러 대응 소규모 모의훈련'을 유관기관과 합동으로 실시했다고 27일 밝혔다.

연천군이 지난 25일 보건의료원 대회의실에서 생물테러 발생에 대비한 '생물테러 대응 소규모 모의훈련'을 유관기관과 합동으로 실시하고 있다. 연천군 제공

이번 훈련에는 연천군, 소방서, 경찰서, 군부대 등 총 4개 기관 담당자와 보건의료원 직원 50여 명이 참여해 실제 상황을 가정한 대응절차를 점검하는 시간을 가졌다.

생물테러는 세균·바이러스·독소 등 병원성 물질을 이용해 사회 혼란과 인명 피해를 유발하는 테러 형태로, 소량으로도 큰 피해가 발생할 수 있어 지자체의 초기대응 체계와 기관 간 협력이 무엇보다 중요하다.

최근 해외와 국내에서 생물테러 위협이 증가함에 따라 지방자치단체의 대응역량 강화 필요성이 더욱 커지고 있다.

연천군은 이번 훈련을 통해 △생물테러 대응체계 전반교육 △개인보호복 착·탈의 실습 △다중탐지키트 활용법 및 검체 이송 실습 △유관기관 간의 협조체계 점검 등 실질적이고 종합적인 대응체계를 확인했다.

특히 이론교육뿐만 아니라 실제 대응요원이 직접 장비를 착용하고 검체 채취 및 이송 과정을 실습함으로써 신고접수부터 현장 초기대응, 검체 이송까지 이어지는 전반적인 흐름을 종합적으로 점검할 수 있는 계기가 됐다.





연천군 관계자는 "정기적인 생물테러 대비와 대응 훈련을 통해 보건의료원 대응 인력의 전문역량 및 유관기관과의 협력체계를 강화하여 군민의 소중한 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

