제주 올레길 첫 100회 완주 탄생…"15년간 걸으며 암 세번 극복"

암투병 이겨내고 4만3000㎞ 완주한 한창수씨

15년 7개월 간의 여정…150회 도전 목표

제주의 올레길 27개 코스를 100번이나 완주한 첫 기록의 주인공이 탄생했다. 지구 한 바퀴를 돌고도 남는 거리인 4만3000㎞를 두 발로 걸은 주인공은 올해 80세 한창수씨로 제주올레 역사상 최초의 '100회 완주자'라는 기록을 세웠다.

제주 올레길을 100회 완주한 한창수씨와 서명숙 제주올레 이사장. 제주올레

사단법인 제주올레는 27일 한창수씨(80)가 총 437㎞ 길이의 제주올레 27개 코스를 100회 완주했다고 밝혔다. 이는 제주올레 개장 이후 최초의 기록이다.

한씨가 올레길을 처음 찾은 건 2010년 4월4일이었다. 올레길을 완주한 딸을 보고 도전을 결심한 그는 당시 서울에 거주하고 있었지만 길을 헤매는 일이 반복되자 도전 나흘 만에 제주 서귀포 남원읍에 집을 구하고 올레길을 본격적으로 걷기 시작했다.

그러나 도전을 시작한 지 얼마 지나지 않아 그는 연이어 암 진단을 받았다. 2012년 흉선암, 2013년 혈액암, 2014년 전립선암 수술과 항암·방사선 치료까지 이어진 혹독한 시간이 닥친 것이다. 서 있기조차 힘든 상황에도 한씨는 치료가 없는 날이면 한 걸음씩 올레길을 걸었고 이 과정은 곧 그의 재활이자 삶의 동력이 됐다.

오랜 투병 끝에 한씨는 2017년 12월21일 마침내 첫 완주증을 받았다. 이후에도 걷기 습관을 멈추지 않은 그는 지난 11월25일, 15년 7개월 21일 만에 총 4만3136㎞를 누적해 100번째 완주에 성공했다. 이는 지구 둘레 약 4만㎞를 넘어서는 거리다.

한씨는 현재도 매일 2만보 이상을 걷고 있으며 손수 제작한 지팡이를 다른 올레꾼에게 후원하는 등 올레 문화 확산에도 앞장서고 있다. 그의 다음 목표는 "10년 안에 150회 완주"다

한씨는 "나에게 제주올레 길은 생명의 길이고 나를 다시 살린 길"이라며 100회 완주 소감을 전했다.

안은주 제주올레 대표는 "100회 완주는 기록도 대단하지만 오랜 시간 꾸준히 올레길을 걸어주신 그 마음이 주는 감동이 무엇보다 크다"며 "많은 분이 나이나 건강을 이유로 두려워하지 말고 하루라도 빨리 올레길로 나서 건강과 성취감을 경험하길 바란다"고 전했다.





한편 제주 올레길은 2007년 1코스를 시작으로 현재 총 27개 코스, 437㎞ 규모로 운영되고 있으며 추자도·우도 등 부속섬 코스도 포함하고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

