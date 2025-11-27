코레일 "부가운임 상향에 '부정승차' 적발건수 30% 뚝↓"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

열차 부정승차 적발건수가 최근 한 달 사이 대폭 줄었다. 부정승차 때 부과되는 부가운임을 높인 효과라는 분석이다.

한국철도공사(코레일)는 부가운임을 2배 상향한 이후 부정승차 적발건수가 30% 가까이 줄어든 것으로 조사됐다고 27일 밝혔다.

부가운임은 지난달 1일부터 열차 승차권 운임의 0.5배에서 1배로 강화됐다. 이후 지난달 일평균 승차권 미소지 부정승차 적발건수는 679건으로 지난해 같은 기간 961건보다 29.4% 감소했다.

이를 토대로 코레일은 부가운임 강화 조치가 부정승차 예방과 혼잡도 완화에 효과를 가져온 것으로 분석한다.

코레일은 부가운임 징수액을 임산부와 다자녀 할인, 지역사랑 철도여행 등 공익목적의 할인제도 운영에 활용하는 한편 할인지원 확대와 고객 편의 시설 개선 등을 위한 재원으로도 투자할 계획이다.





이민성 코레일 고객마케팅단장은 "부가운임 제도를 촘촘히 정비하고 좌석 운영의 효율성을 높여 정당한 승차권을 가진 고객이 편리하게 철도를 이용할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

