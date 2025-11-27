규제 걷어낸 국가산업단지, 신재생에너지·문화체육 시설 확대

산업단지 관리기본계획 변경
산단 내 녹지 및 유휴공간 활용 가능해져
한국산업단지공단은 녹지구역 및 유휴공간 활용도를 높이기 위해 관리 기본계획을 변경해 신·재생에너지와 문화체육 시설 확대, 수직농장 입주 허용 등 규제 완화 조치를 시행했다고 27일 밝혔다.
기존에는 산업단지 내 공원·녹지·폐기물매립시설 등 특정 용도 부지의 활용이 제한돼 신·재생에너지 확산과 근로환경 개선에 한계가 있었다. 이번 관리 기본계획 변경으로, 매립이 종료된 폐기물 처리시설 부지와 공원·녹지를 활용해 태양광 등 신·재생에너지 설비, 문화체육 시설 등을 설치할 수 있는 근거가 마련됐다. 이를 통해 산업단지 내 유휴부지를 효율적으로 활용하는 것은 물론, 근로자가 체감할 수 있는 근로환경 개선 효과가 기대된다.
농업 분야인 수직농장 입주 제한도 풀렸다. 한국산업단지공단은 산업집적법 시행령 개정과 관리 기본계획 변경으로 수직농장을 합법적으로 입주할 수 있도록 했으며, 이를 통해 첨단 농업·제조기술이 융합된 미래형 산업 생태계 조성 기반을 마련했다.
이상훈 한국산업단지공단 이사장은 "이번 관리 기본계획 변경은 산업단지 곳곳에 숨어 있던 규제를 해소하고 미래 산업을 담아낼 수 있는 구조로 전환하는 첫걸음"이라며, "신·재생에너지 보급 확대, 근로환경 개선, 미래형 기업 유치를 통해 산업단지 경쟁력을 지속적으로 높여 가겠다"고 말했다.
김철현 기자 kch@asiae.co.kr
