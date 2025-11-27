기아 '원격운전 컨소시엄', 국내 최초 일반도로 실증 성공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주서 1000㎞ 원격운전

쏘카·SUM·KT와 컨소시엄 구성

기아가 27일 제주도에서 열린 '원격운전 실증성과 공유회'에서 국내 완성차 업체 최초로 일반도로 원격운전 실증 시연에 성공했다.

원격운전이란 외부 관제센터에서 4G·5G 무선 네트워크를 이용해 운전자 없는 차량을 운행·제어하는 기술이다. 기술 완성도가 높아 빠르게 서비스를 도입할 수 있으며 자율주행 차량의 고장·이상 발생 시 활용할 수 있는 대안 기술적 성격을 갖추고 있다. 다양한 모빌리티 서비스와 연계할 수 있고 교통소외 지역을 지원하는 솔루션으로도 활용 가능하다.

기아가 27일 제주도에서 쏘카와 자율주행 스타트업 에스유엠(SUM), KT, 국토교통부, 제주특별자치도, 경찰청, 한국교통안전공단 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 ‘원격 운전 실증 성과 공유회’를 열고 원격 운전 기술 개발 현황 등을 공개했다. 기아

AD

기아는 지난 4월 국토교통부의 원격운전 규제 샌드박스 실증특례를 취득한 뒤 쏘카와 자율주행 스타트업 에스유엠(SUM), KT와 '원격운전 컨소시엄'을 구성했다. 기아는 프로젝트 총괄, 쏘카는 카셰어링 플랫폼 제공, SUM은 원격 솔루션 개발 및 실증 차량 운영, KT는 원격운전에 필요한 네트워크 구축 및 망 관리를 담당했다.

컨소시엄은 차량공유(카셰어링) 서비스를 운영하는 시나리오를 상정하고 기아의 중형 목적기반차량(PBV) PV5를 기반으로 원격 운전용 신규 시스템을 개발했다. 통신 품질이 저하하거나 통신이 두절되는 돌발 상황에도 효율적인 대처가 가능하도록 통신망을 이중으로 구축했다. 원격운전 담당자를 교육하고 긴급출동 시스템을 도입하는 등 안전장치를 다중화했다.

1단계 사전 내부 테스트를 완료한 후 2단계로 지난 한달 동안 PV5 등을 활용해 ▲제주공항~제주쏘카터미널 ▲제주공항~용두암 등 제주 내 공도에서 약 70시간, 1000㎞의 주행 테스트를 마무리했다.

기아가 27일 제주도에서 쏘카와 자율주행 스타트업 에스유엠(SUM), KT, 국토교통부, 제주특별자치도, 경찰청, 한국교통안전공단 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 ‘원격 운전 실증 성과 공유회’를 열고 원격 운전 기술 개발 현황 등을 공개했다. 기아

컨소시엄은 제주 지역 실증사업을 통해 얻은 각종 데이터를 활용해 기술력을 높일 예정이다. 또 PV5를 활용한 원격운전의 실효성을 지속 검증하기 위해 여러 지방자치단체와 협력할 계획이다.

한편 이날 행사는 컨소시엄을 비롯해 국토부·제주특별자치도·경찰청·한국교통안전공단 등 주요 관계자들이 참석했다. 이들은 PV5 기반 원격운전 시연 차량에 탑승해 기술 안전성을 직접 체험했다.

기아 관계자는 "원격운전 기술은 교통소외 지역 등 공공인프라 취약지역에 찾아가는 서비스 등과 연계해 생활 편의를 제고할 수 있을 것"이라며 "향후 공공 부문뿐 아니라 카셰어링과 물류 같은 다양한 산업 영역까지 기술을 확대 적용할 수 있을 것으로 기대한다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>