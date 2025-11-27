성주보건소, 경북도·보건복지부 평가서 ‘최우수’…심뇌혈관·통합건강 관리 모두 잡았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

심뇌혈관 분야 경북도 3년 연속 최우수 등 '트리플 크라운' 달성

복지부 통합건강증진사업 '최우수, 경북도 건강마을 '우수기관'

성주군보건소(소장 박길숙)가 지역주민의 삶 속에 깊숙이 파고든 '맞춤형 건강 동반자' 전략으로 경북을 넘어 전국적인 주목을 받고 있다.

경북도 심뇌혈관질환 예방관리사업 평가에서 3년 연속(2023~2025년) 최우수상을 달성한 데 이어, 보건복지부 주관 통합건강증진사업 평가에서도 종합 최우수기관 표창과 2025년 경북도 건강마을 조성사업 우수기관으로도 선정돼 '트리플 크라운' 성과를 거뒀다.

성주보건소는 군민의 특성과 현장 상황을 반영하고, 단순한 서비스 제공을 넘어 군민과 '함께 걷는 동반자'가 되겠다는 목표 아래, 특히 의료 취약 지역 어르신들의 건강 불평등 해소에 집중했다는 평가를 받고 있다.

또 노인회관과 연계한 스마트 스튜디오 비대면 교육과, 스마트 경로당이 없는 취약 마을로 직접 찾아가는 통합건강증진 프로그램을 운영해 건강 불평등을 해소했다.

이와함께 '고령층이 장기간 운동하기 어렵다'는 현장의 목소리를 반영해 프로그램을 유연하게 조정했으며, 고혈압 유별률이 높은 마을에는 지체 없이 '고혈압 자가관리 프로그램'을 운영하는 등 현장 중심의 전략적 대응에 높은 점수를 받았다.

성주군은 10개 읍·면에 파크골프장 조성, 성밖숲길과 이천변 일대, 성주읍 대흥2리 황토길, 성주호 둘레길 등 기존 인프라를 활용한 '걷는 길' 조성 사업으로 건강 인프라와 주민 주도하에 군민들이 일상생활 속에서 자연스럽게 건강을 관리할 수 있도록 지속적으로 환경을 조성하여 군민의 자발적인 신체활동을 높이는 데 크게 기여했다.

주민 스스로 건강을 만드는 초전면 건강마을 조성사업 역시 우수기관으로 선정된 것은, 주민 의견을 반영한 '관절튼튼 초전면 만들기', '웃음꽃 피는 노래교실', 걷기동아리 및 우리마을 독거어르신 살피기, 자조모임 운영 등이 주민 주도의 건강관리 문화를 정착시키는 핵심 동력으로 된 결과로 나타났다.





박길숙 보건소장은 "성주 군민의 적극적인 참여와 직원들의 헌신적인 노력이 빚어낸 결실"이라며 "앞으로도 일대일 맞춤 상담과 장애인 구강건강관리 등 서비스를 강화하여 소외계층까지 아우르는 소외 없는 건강증진 서비스를 제공하고, 군민의 건강 수명 연장에 기여하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

