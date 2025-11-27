가평군, 음악역1939 거리 경관 확 바꿨다…간판 개선사업 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군, 난립 광고물 사라지고 활기 UP

건물 20동·31개 업소 간판 ‘새 단장'

가평군, 골목상권 활력 기대

경기 가평군이 음악역1939 거리 일대에서 추진한 간판(경관) 개선사업을 최근 성공적으로 마무리했다. 이번 정비는 이 일대 건물 20개동, 31개 업소를 대상으로 올해 1월부터 진행했으며, 총 2억3000여만원의 옥외광고발전기금이 투입됐다.

가평군이 음악역1939 거리 일대 간판(경관) 개선사업을 마무리한 모습. 가평군 제공

그동안 음악역1939 거리는 광고물 난립과 노후 건물로 인해 도시 미관이 저해되고, 거리 분위기 또한 침체돼 있었다. 군은 이를 개선하기 위해 2020년 경기도 공모사업을 통해 1차 간판 정비를 추진했다. 그러나 사업비 부족으로 일부 구간이 마무리되지 못한 채 남아 있었다.

가평군은 오리나무길 4-2번지부터 굴다리길 3-1번지까지 이어지는 미완료 구간에 대해 올해 옥외광고발전기금을 활용해 2차 간판 개선사업을 실시해 거리 전체의 경관을 완성했다. 특히 획일적인 디자인을 배제하고 가독성 높은 맞춤형 간판 디자인과 다양한 외부 마감재를 적용해 업소별 개성을 살렸다. 이에 따라 음악역1939의 분위기와 조화를 이루는 색상 구성으로 거리 전반에 활기를 불어넣었다.

군 관계자는 "이번 간판 개선사업을 통해 불법·불량 광고물이 정비되고 쾌적한 거리경관이 조성되면서 방문객 증가가 기대된다"며 "특화거리 조성을 통해 골목상권 활성화와 소상공인의 소득 향상에도 도움이 될 것"이라고 말했다.





가평군은 2011년 가평버스터미널 주변 상가를 시작으로 청평시가지, 가평읍 가화로, 음악역1939 거리 등에서 간판 개선사업을 지속적으로 추진하며 도시경관 개선과 옥외광고 선진화에 힘을 기울이고 있다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

