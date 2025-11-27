GIST, 기술경영아카데미 졸업식…발전기금 2천만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주과학기술원 기술경영아카데미(GTMBA)가 제15기 졸업식을 개최, 졸업생들이 모은 발전기금 2,000만 원 기탁식을 함께 진행했다. 광주과학기술원 제공

광주과학기술원(GIST)은 기술경영아카데미(GTMBA)가 제15기 졸업식을 개최, 졸업생들이 모은 발전기금 2,000만 원 기탁식을 함께 진행했다고 27일 밝혔다.

이날 오룡관 다목적홀에서 열린 행사는 임기철 총장을 비롯해 GIST 보직자 및 관계자, 제15기 졸업생 등 60여 명이 참석했다.

총 30주에 걸친 GTMBA 교육과정을 이수한 제15기 졸업생 44명은 총장 명의의 수료증을 받았으며, 장한상 현대콘베어㈜ 대표이사(제15기 원우회장)가 혁신리더상을 받았다.

GTMBA는 체계적인 CEO 교육을 통한 비즈니스 리더를 양성하기 위해 지난 2010년 최고경영자과정을 개설한 후, 현재까지 약 620여 명의 동문이 사회 각 분야에서 활발히 활동하고 있다.

해당 과정은 매년 3월 개강해 12월까지 이어지는 30주 프로그램으로, 강의는 매주 화요일 저녁 7시 GIST 오룡관에서 진행된다. 현재 2026년도 제16기 신입생을 모집 중이다.

장한상 회장은 "GIST가 세계적인 이공계 교육·연구기관으로 더욱 성장하길 바라는 마음에서 원우들과 함께 발전기금을 기탁하기로 뜻을 모았다"며 "수준 높은 교육 프로그램을 제공해 주신 GIST 기술경영아카데미 관계자분들께 진심으로 감사드리며, GIST 동문으로서 학교 발전과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.





임기철 총장은 "GTMBA 수료를 기반으로 자부심과 긍지를 갖고, 최고경영자과정을 통해 쌓은 식견과 인적 네트워크를 경영 활동과 지역 산업 강화에 적극 활용해 달라"며 "앞으로도 산업계와 GIST 간 지속적인 협력과 소통을 이어가길 기대한다"고 말했다.





