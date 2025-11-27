해병특검, 이종섭 ‘호주 도피 의혹’ 尹 등 6명 무더기 기소

‘조태용·박성재·심우정·장호진·이시원’ 불구속 기소
"尹, 채상병 수사 진전될 것 우려해 李 대사 임명 추진"
이종섭 전 국방부 장관의 호주 도피 의혹과 관련해 윤석열 전 대통령 등 6명이 무더기로 재판에 넘겨졌다.
이명현 순직해병 특별검사팀은 27일 범인도피·직권남용·국가공무원법 위반 혐의로 윤 전 대통령을 불구속 기소했다. 조태용 전 국가안보실장, 박성재 전 법무부 장관, 심우정 전 법무부 차관, 장호진 전 외교부 1차관, 이시원 전 공직기강비서관도 함께 기소됐다.
채상병 순직 수사외압 사건의 핵심 피의자로 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사를 받던 이 전 장관이 지난해 3월 급작스럽게 호주대사로 임명돼 출국하면서 '도피 의혹'이 불거졌다. 출국금지 상태였던 이 전 장관은 대사 임명 나흘 만에 출금 조치가 해제됐고, 곧장 출국해 대사로 부임하다가 국내 여론이 악화하자 11일 만에 귀국했다.
특검팀에 따르면 윤 전 대통령은 채상병이 사망한 넉 달 뒤인 2023년 11월 19일 이 전 장관을 호주로 도피시키기 위해 대사 임명을 지시한 혐의를 받는다. 특검팀은 윤 전 대통령이 이 전 장관에 대한 수사가 진전되면 자신도 수사 대상이 될 것을 우려해 이를 차단하기 위해 대사 임명을 추진했다고 판단했다.
특검팀은 윤 전 대통령의 지시에 따라 대통령실과 외교부, 법무부가 차례로 이 전 장관의 대사 임명 및 출국 과정에 깊이 관여했다고 보고 있다.
특검팀은 조태용 전 실장은 윤 전 대통령 지시에 따라 2023년 12월 장호진 전 차관에게 "이 전 장관을 내년(2024년) 1월까지 호주대사로 보내는 절차에 착수하라"는 취지로 지시했고 장 전 차관은 이를 그대로 이행했다고 봤다.
법무부와 공직기강비서관실의 인사 검증 절차도 사실상 생략된 것으로 조사됐다. 이 전 비서관은 법무부 인사검증보고서 내용 일부를 이 전 장관에게 유리하게 변경한 공직기강비서관실 검증보고서를 최종 승인해 '문제없음'으로 인사 검증을 통과시킨 것으로 조사됐다.
이후 박 전 장관은 심 전 차관을 거쳐 이 전 장관에 대한 출국금지 해제를 지시했고 법무부는 지난해 3월 8일 이 전 장관의 출국금지를 해제했다.
지금 뜨는 뉴스
특검팀은 법무부 장·차관에게서 전달받은 출금 해제 지시를 하달한 이재유 당시 법무부 출입국·외국인정책본부장의 경우 수사 과정에 충실히 협조했다는 사유를 들어 기소유예 처분했다고 밝혔다.
허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>