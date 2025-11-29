본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[마운자로 리포트]③다이어트에 '치트키'가 없는 이유

정동훈기자

입력2025.11.29 08:00

시계아이콘02분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

93㎏기자의 마운자로 체험기(4~6주차)

GLP-1치료제는 '식욕 억제' 보조수단
식습관 등 생활 변화 의지는 스스로 가져야

편집자주의료계 난제였던 비만 치료의 길이 열리고 있다. 포만감 유지와 식욕 억제에 영향을 주는 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드 1형) 계열 치료제의 등장 덕이다. 최근 국내에 출시된 '마운자로'는 GIP(위 억제성 폴리펩타이드)와 GLP-1 이중 작용제로 기존 치료제 대비 더 높은 체중감량 효과와 당뇨·MASH(대사이상 간질환) 등 복합 대사질환 치료제로서의 진화를 보여주고 있다. 다만, 치료제가 단순 미용 목적으로 오남용되거나 '기적의 다이어트 주사'로 오인하는 사회적 풍토는 경계해야 할 부분이다. 이번 연재는 고도비만 판정을 받은 기자가 직접 투여 과정을 체험하며 효과와 부작용, 생활습관 변화 등을 기록하고 올바른 비만 치료제 사용과 건강한 삶을 고민해보자는 취지에서 총 6회(12주 간)에 걸친 연재로 기획됐다. 기자가 겪은 마운자로 효능을 모두가 똑같이 겪지 않는다. 부작용을 동반하는 비만치료제 사용을 염두에 둔 독자들이라면 반드시 의사와 상의하길 바란다.

마운자로를 맞고 있으면, 한동안은 '치트키'를 쓴 것 같은 착각이 든다. 배고픔이 둔해지고, 식사량이 줄고, 체중계 숫자도 조금씩 내려간다. 하지만 이 약이 식욕을 완전히 '삭제'해 주는 건 아니다. 특히 출장, 회식, 여행처럼 술과 고칼로리 음식에 쉽게 노출되는 상황에서는 마운자로의 효과보다 사람의 습관과 환경이 더 강하게 작동한다.


마운자로 투약 이후 4~6주차(9월28일~10월19일)에는 길었던 추석 연휴(10월4일~9일)가 있었고 일본출장(10월 7일~10일)을 가기도 했다. 오랜만에 보는 가족, 출장을 함께 간 동료들과의 술자리가 이어졌다. 다이어트 시작 이후 한달간 유지하던 단백질과 채소 위주의 식단은 깨졌고 알코올과 안주가 그자리를 대신했다. 마운자로를 통해 만든 '칼로리 적자' 구조도 유지되지 않았다.

[마운자로 리포트]③다이어트에 '치트키'가 없는 이유 10월 7~10일 일본 출장 기간 먹은 음식들. 마운자로 주사를 맞은 이후 잘 관리하던 식단은 출장과 연휴기간 흐트러졌다. 특히 음주 이후 다이어트 리듬을 되찾는 과정은 힘들었다.
AD

마운자로가 식욕을 '삭제'해주지는 않는다

마운자로는 GLP-1(글루카곤 유사 수용체)과 GIP(위 억제성 폴리 펩타이드) 두 수용체에 동시에 작용해 식욕을 줄이고, 혈당을 안정시키며, 지방 분해를 돕는 치료제다. GLP-1은 위 배출을 늦추고, 식후 인슐린 분비를 늘리며, 식욕 중추가 있는 시상하부와 보상회로(도파민 경로)에 영향을 줘 '더 먹고 싶은 욕구'를 둔하게 만든다. GIP는 인슐린 분비를 보조하고 지방 대사에 관여해 에너지 활용 효율을 높이는 쪽으로 대사를 밀어준다.


마운자로의 작용은 강력하지만 인간의 식욕 체계는 GLP-1과 GIP만으로 통제될 수 없을 만큼 복잡하다. 스트레스나 감정의 흔들림이 반복되면 이 억제 효과는 쉽게 약해진다. 육아·다이어트로 인해 억눌려있던 음주 욕구·식욕이 분출하면서 10월 다이어트는 거꾸로 흘러갔다.


'마운자로 리포트' 자문을 맡은 박경민 성수멜팅의원 원장은 "배고픔은 다양한 감정과 연결된다"며 "우리는 외로움도 배고픔으로, 실망감이나 상실감도 배고픔으로 인식하는 경향이 있다"고 말했다. 이어 "GLP-1은 도파민 반응을 감소시켜 고칼로리 음식의 매력을 줄이지만, 감정적 섭식 점수가 높은 사람들은 GLP-1 작용제의 중추 효과에 덜 민감하다는 연구 결과가 있다"며 "심리적 보상추구 행동이 강한 경우 약물의 식욕억제 효과가 상쇄될 수 있다"고 말했다.


특히 스트레스 상황은 마운자로·위고비도 무력화할 수 있다. GLP-1은 원래 시상하부의 'CRH(코르티코트로핀 방출 호르몬) 뉴런'을 자극해 스트레스 반응을 조절하고, 이 과정이 식욕 억제에도 일부 기여한다. 하지만 실제 생활에서 겪는 급성 스트레스는 이야기가 다르다. 스트레스를 강하게 받으면 스트레스 호르몬인 코르티솔이 급증하고 뇌의 보상회로가 활성화되는데, 이 과정이 GLP-1이 만들어놓은 식욕 억제 체계를 순식간에 덮어버린다. 박 원장은 "업무 압박이나 직장상사의 꾸지람, 육아 스트레스처럼 일상에서 반복되는 스트레스 상황에서는 몸이 다음 스트레스를 대비하려고 먹는 행동을 반복하게 된다"고 설명했다.


마운자로를 뚫는 알코올의 힘

음주도 마운자로를 무력화한다. 맥주 한두 잔이 들어가는 순간 식욕은 확연히 살아났다. 알코올은 대사와 식욕 조절을 교란하는 물질이다. 박 원장은 "알코올은 그렐린을 증가시키고 억제력을 감소시켜 고칼로리 음식을 더 매력적으로 만든다"며 "음주는 GLP-1이 작용하는 생리적 경로를 우회해 사회적·정서적 섭식 경로를 활성화한다"고 설명했다.


[마운자로 리포트]③다이어트에 '치트키'가 없는 이유

더 큰 문제는 알코올이 들어온 순간 대사가 바뀐다는 점이다. 우리 몸은 에너지원을 선택할 때 '우선순위'를 정한다. 알코올은 독성 물질이기 때문에 간은 이를 최우선으로 분해하려 한다. 알코올이 들어오면 지방산을 태워 에너지를 쓰던 간은 지방 산화를 잠시 멈추고, 알코올 대사에 에너지를 집중한다. 그 사이에 혈중으로 돌아다니는 지방산과 식사로 들어온 지방은 지방조직(특히 내장지방)으로 더 많이 쌓이게 된다.


GLP-1 치료제 사용자는 알코올 대사 속도가 더 느려진다는 점도 문제다. 예일대 의대 연구팀에 따르면 GLP-1 계열 약물이 간의 알코올 분해 효소인 'Cyp2e1' 발현을 평균 40~60% 감소시키는 것으로 나타났다. 이로 인해 동일한 양의 알코올을 투여해도 GLP-1 투여군의 혈중 알코올 농도는 대조군보다 20~30% 더 높게 유지됐으며, 알코올 농도가 정상으로 떨어지는 데 걸리는 시간도 30~50%가량 길어졌다. 연구진은 이를 통해 GLP-1 약물이 알코올 대사를 늦춰 '적은 양으로 더 오래 취하는 현상'이 발생할 수 있다고 설명했다.


결국 마운자로는 의지를 대신해주는 기적의 약이 아니다. 혈당을 안정시키고 포만감을 오래 유지하게 해주는 보조 장치일 뿐, 생활환경과 선택이 여전히 체중 감량의 핵심 변수로 남는다. 약이 식욕을 줄여줄 수는 있어도 스트레스, 술, 감정, 사회적 상황까지 통제해주지는 않는다. 약을 맞고 있다고 해서 마음껏 먹어도 되는 것이 아니라, 약이 만들어준 기회를 활용해 식단과 생활습관을 정비해야 체중 감량이 유지된다. 같은 다이어트 치료제·같은 용량을 맞더라도 개인별 편차가 큰 이유다.


지금 뜨는 뉴스

AD

[마운자로 리포트]③다이어트에 '치트키'가 없는 이유 마운자로 투약 1~6주차 체성분변화. 연휴와 출장 기간 일부는 체성분 체크를 못했다. 체성분 변화를 아침 공복, 샤워 전 등 비슷한 조건에서 진행했지만 체내 수분량과 공복 상태 등으로 인해 편차가 발생한다. 체중·체지방량·골격근량 등 주요 지표의 일일값 보다는 추세를 보는 것이 중요하다.

실제 체성분을 보면 추석과 출장 기간이 겹친 4~6주차에 체중은 90~91㎏ 사이에서 정체하거나 소폭 반등했고 지방량 역시 줄었다가 다시 늘기를 반복해 안정적 흐름을 만들지 못했다. 특히 마운자로 4주차를 마친 이후 다음 마운자로 용량을 2.5㎎에서 5㎎으로 늘려 투약했지만, 체중감량 효과는 배가되지 않았다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기