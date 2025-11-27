본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

네이버 차기 리더십, 송치형 회장 급부상… 이해진 "개인적 친분은 2년 정도"

김보경기자

입력2025.11.27 14:02

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

송회장, 네이버파이낸셜 1대주주로 등극
글로벌 디지털 신사업 등 경영 관여 가능성
이해진 "좋은 후보지만…리더십 언급은 아직"

네이버의 두나무 인수로 업계에선 네이버의 차기 리더로 송치형 두나무 회장이 거론되고 있다. 송 회장이 네이버파이낸셜의 최대주주로서 영향력을 행사할 수 있어 네이버 경영에도 깊숙이 관여할 것이란 전망이 나온다. 이해진 네이버 의장은 "더 능력 있는 후배들이 회사를 이끌어 가는 것이 맞다"면서도 "차기 리더십까지 언급할 단계는 아니다"라고 선을 그었다.

네이버 차기 리더십, 송치형 회장 급부상… 이해진 "개인적 친분은 2년 정도" 송치형 두나무 회장 연합뉴스
AD

네이버와 네이버파이낸셜, 두나무는 27일 경기 성남 '네이버 1784' 사옥에서 3사 공동 기자간담회를 열었다. 전날 네이버파이낸셜과 두나무는 이사회를 열고 포괄적 주식 교환 안건을 의결했고, 두나무는 네이버파이낸셜의 자회사이자 네이버의 손자회사가 됐다. 이를 통해 송 회장은 네이버파이낸셜의 최대 주주(지분 19.5%)가 됐고 네이버는 지분 17%로 2대주주가 됐다.


업계에선 이번 통합법인에 대해 형식상 네이버가 경영권을 유지하지만, 송 회장의 영향력이 커진 구조가 되며 차세대 리더로 떠오를 가능성을 점쳤다. 이에 대해 이 의장은 취재진과의 질의응답을 통해 "송 회장은 사업적으로 굉장히 뛰어난 성과를 얻었을 뿐만 아니라 기술적으로 깊은 이해를 갖고 있는 사람"이라며 "네이버의 새로운 기술 발굴에 큰 기여를 할 수 있는 사람"이라고 평가했다.


이어 "회사의 리더십이라는 것이 지분 변화만으로 되는 것은 아니고, 결국 회사를 잘 이끌어 나갈 수 있는 사람들이 함께 할 것"이라며 "굉장히 좋은 후보라고 생각하지만 차기 리더십까지 언급할 단계는 아니다"라고 답했다.


이 의장과 송 회장은 서울대 컴퓨터공학과 동문으로 오랜 인연을 갖고 있는 것으로 알려졌지만, 실제 알고 지낸 건 2년밖에 되지 않는다는 사실도 드러났다.


이 의장은 "(송 회장이) 과후배이기도 해서 오랜 친분이 있다고 보도됐었는데, 사실 어린 친구여서 만난 지 제대로 만난 지 한 2년밖에 안됐다"면서 "개인적으로 친분이 깊어서 이런 일을 했던 것은 아니다"라고 밝혔다. 다만 그는 "송 회장은 천재 개발자 출신에 기술적으로 깊이가 깊고 호기심과 연구에 대한 그 의지가 굉장히 강한 친구"라고 거듭 호평했다.


이 의장은 그동안 여러 번의 인수합병을 거치면서 줄어든 자신의 지분보다는 회사의 사업이 더 중요하다는 견해를 밝히기도 했다. 그는 "M&A를 하지 않았으면 네이버는 굉장히 작은 회사거나 아니면 망해서 없어진 회사가 될 수도 있지 않았을까 생각한다"며 "사업이 더 우선이지 지분을 고민하는 것은 중요하지 않다고 생각한다"고 했다.


그러면서 "지금도 회사를 지분으로 운영하는 것이 아니라 제가 밸류가 있으면 회사에 기여를 하는 것이고, 제가 그렇지 않다면 또 더 능력 있는 후배들이 회사를 이끌어 가는 것이 맞다는 것이 저의 한결같은 생각"이라고 덧붙였다.

네이버 차기 리더십, 송치형 회장 급부상… 이해진 "개인적 친분은 2년 정도" 이해진 네이버 의장 연합뉴스

송 회장은 이번 합병에 대해 "너무 큰 결정이라 인생에서 가장 긴 고민을 했다"고 밝히며, 네이버와 함께할 때 글로벌 확장성이 크다고 판단했다고 설명했다. 그는 AI와 블록체인을 결합해 차세대 금융 인프라를 구축하고, 지급결제를 넘어 생활 서비스까지 아우르는 글로벌 플랫폼을 만들겠다는 포부를 밝혔다.


향후 리더십 구도는 3사의 기술과 조직 역량이 합쳐져 글로벌 시장에서 선도적인 사업 모델을 선보일 수 있을지에 달려 있다. 글로벌 금융 생태계의 지각변동 속에서 새로운 사업 기회를 선점해야 한다는 과제를 안고 있다. 그 전에 간편결제 사업자와 가상자산의 결합으로 '핀테크 공룡'이 탄생한 만큼 금융당국과 공정거래위원회의 심사를 받아야 하는 절차가 남아있기도 하다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 의장은 "사회가 새로운 시도나 협력에 대해서 따뜻하게 봐주고 많이 격려하고 응원해달라"며 "AI시대에 대한민국이 강국이 되려면 좀더 많은 회사들이 서로 힘을 합쳐야 한다"고 당부했다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

  • 25.11.2607:40
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2607:37
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화

    대형 변압기 수출이 올해 10월 기준으로 10억달러(약 1조4700억원)를 넘어섰다. 지난해 연간 수출액을 두 달 앞서 추월한 것으로, 국내 전력기기 산업이 수출 효자로 부상하고 있음을 보여준다. 대형 제품 기준 연간 10억달러대 수출은 2010년 이후 14년 만이다. 글로벌 송전망 확충과 발전·변전 프로젝트 증가 등으로 고용량 변압기 수요가 꾸준히 늘어난 영향으로 풀이된다. 25일 한국무역협회 통계에 따르면 올해 1~10월 1만㎸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기