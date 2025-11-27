대만 관광객 16명이 피자 다섯판 시키자…"너희 나라로 꺼져" 이탈리아 피자집 주인 막말

대만 관광객 조롱한 이탈리아 업주 논란

"장난이었다"…비난 확산하자 사과 영상 게시

이탈리아의 한 피자 가게 주인이 사회관계망서비스(SNS)에 대만 관광객의 주문량을 문제 삼아 조롱하는 영상을 게시했다가 비난 여론이 확산하자 사과했다. 현지 식문화를 이유로 불만을 표출했지만 손님을 촬영해 공개적으로 비난한 행동이 도를 넘었다는 지적이 나온다.

주문량이 적다는 이유로 대만 관광객들을 조롱하고 비난하는 영상을 게시안 이탈리아 피자 가게 업주의 모습. 틱톡

26일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)등 외신에 따르면 사건은 이달 초 이탈리아 토스카나 지역의 한 피자 가게에서 발생했다. 당시 대만 관광객 16명은 피자 5판과 맥주 3잔을 주문했다. 여행 가이드는 일부 노년층 관광객이 시차 적응 문제로 식욕이 없어 적은 양을 주문해도 되는지 사전에 업주에게 확인했고 업주는 이를 받아들인 것으로 알려졌다.

그러나 업주는 이후 관광객들이 식사하고 이야기를 나누는 장면과 국적을 묻는 모습을 촬영한 뒤 SNS에 해당 영상을 게시했다. 영상 속에서 업주는 "손님이 16명인데 피자 다섯판과 맥주 세잔만 주문한 이 손님들 때문에 화가 난다"며 "너희에게 관심 없으니 너희 나라로 꺼지라"고 불만을 토로했고 이탈리아어로 모욕적인 표현까지 사용한 것으로 전해졌다. 이를 알아듣지 못한 일부 대만 관광객은 카메라를 향해 웃으며 손을 흔드는 모습이 담겼다.

기사와는 무관한 피자 이미지. 픽사베이

논란이 확산하자 업주는 문제의 영상을 삭제하고 사과 영상을 공개했다. 그는 "대만 관광객에게 사과한다. 나는 그냥 장난기 많은 이탈리아 사람일 뿐"이라고 해명했다. 이어 자신이 중국과 대만에 모두 방문한 적이 있다며 "모두 멋진 사람들이다. 나는 중국을 사랑하고 대만도 사랑한다"고 덧붙였다.





현지 한 이탈리아 셰프는 SCMP에 "이탈리아에서는 손님들이 피자를 나눠 먹는 대신 한 사람이 피자 한 판씩 주문하는 것이 일반적"이라며 주문량을 문제 삼은 배경에는 식문화 차이가 있었다고 설명했다. 다만 업주의 조롱과 영상 공개는 손님에 대한 부적절한 대응이었다는 비판이 이어지고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

