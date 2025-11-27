정읍시 '오단소하천 유정교' 철거 공사 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'안전한 하천 환경' 조성

전북 정읍시는 최근 집중호우 시 하천 흐름을 방해해 홍수 위험을 키웠던 오단소하천 내 유정교 철거 공사를 완료했다고 27일 밝혔다.

시는 이번 철거를 통해 감곡면 주민들의 숙원을 해결하고, 하천 범람과 농경지 침수 피해를 예방하는 안전한 하천 환경을 조성했다.

정읍시가 집중호우 시 하천 흐름을 방해해 홍수 위험을 키웠던 오단소하천 내 유정교 철거 공사를 최근 완료했다. 정읍시 제공

철거된 유정교는 1985년 준공된 노후 교량으로, 당초 전북도 도로관리사업소가 관리하던 지방도 상의 시설물이었다. 지난 2016년 지방도 701호선 노선 변경에 따라 관리권이 정읍시로 이관됐으나, 교량의 교각이 촘촘해 하천의 유수 흐름을 방해한다는 지적을 받아왔다.

특히 집중호우 때마다 부유물이 걸려 물의 흐름이 막히거나 유속이 급변하면서 하천 범람 우려가 제기되는 등 사고 위험이 상존했다.

이에 시는 시민 안전을 최우선 과제로 삼고 문제 해결에 나섰다. 전북도 도로관리사업소 및 한국철도공사 전북본부와 교량 철거에 대해 지속적으로 협의를 진행했으며, 그 결과 도비 2억 2,000만원을 투입, 철거 공사를 추진하게 됐다.

이번 사업 완료로 감곡면의 숙원이었던 재해 위험 요소가 제거됐다. 시는 하천의 통수 단면이 확보됨에 따라 향후 집중호우 시에도 하천 범람 위험이 크게 줄어들 것으로 보고 있다.

또 주변 농경지의 상습적인 침수 피해를 예방해 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있을 것으로 기대된다.





이학수 시장은 "재해 위험 요소를 사전에 제거해 시민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 현장 행정을 통해 시민들의 불편 사항을 상세하게 파악하고 점검해 시정에 적극적으로 반영하겠다"고 말했다.





