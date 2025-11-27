뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"뛰면 위험해요" 한마디에

직원에 폭언한 아이 엄마

"상황 인지…직원 보호할 것"

전남 순천의 한 다이소 매장에서 직원이 고객에게 무릎을 꿇고 사과하는 장면이 담긴 영상이 퍼지며 논란이 일고 있다.

전남 순천의 한 다이소 매장에서 젊은 여성 손님의 갑질이 포착돼 논란이 일고 있다. 온라인 커뮤니티

AD

27일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 '실시간 순천 다이소 진상'이라는 제목의 영상과 목격담이 확산하고 있다.

지난 21일 한 커뮤니티에 퍼진 영상에는 다이소 직원으로 보이는 여성이 손님 앞에서 무릎을 꿇은 채 사과하는 모습이 담겼다. 직원이 매장에서 뛰는 아이의 안전을 우려해 건넨 말이 고객의 항의를 불러왔고, 이 과정에서 갈등이 커진 것으로 보인다.

직원은 "죄송하다. 여기는 굉장히 위험하다"고 말하자 여성 고객은 "그래서 내가 아까 제지했다. 제지는 엄마가 한다. 직원이 뭔데 손님이 얘기하는데 이래라저래라 하나. 일이나 하지 계속 애만 쳐다보고 있나"고 언성을 높였다.

이후 고객이 "그만하라"며 자리를 떠났지만, 직원은 무릎을 꿇은 채 기어가듯 따라가며 "죄송하다"고 말했다

영상을 올린 제보자 A씨는 "방금 다이소에 갔다가 말도 안 되는 걸 보고 왔다"며 "아이가 매장에서 뛰어다니고 있었고, 출입문 쪽이라 직원이 다칠까 봐 '뛰면 위험해요'는 식으로 말한 것 같다"고 설명했다.

이어 "그런데 아이 엄마가 갑자기 화나서 소리 지르고 난리가 났다"며 "엄마뻘 되는 직원한테 폭언하면서 컴플레인건다고 협박했고, 직원이 무릎까지 꿇고 사과했다"고 했다.

A씨는 "분명 아이도 옆에서 보고 있었을 텐데 본인의 행동이 창피한 행동이라는 걸 모르는 것 같다"며 "누가 봐도 직원의 잘못은 하나도 없었는데 왜 일하는 사람이 이런 굴욕을 당해야 하는지 이해가 안 된다"고 적었다.





AD

SNS에는 이번 사건과 관련한 다이소측 입장도 회자되고 있다. 해당 글에서 다이소는 "본사 차원에서 이미 상황을 인지하고 있다"며 "매장 서비스 점검과 직원 보호 강화를 위한 전사적 케어 프로그램을 진행 중"이라고 밝혔다. 이어 "피해 직원에게 유급휴가와 전문 심리상담, 필요시 업무 전환, 형사 고소를 원하는 경우 법적 지원까지 제공하겠다"고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>