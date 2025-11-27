네오위즈 '산나비 외전: 귀신 씌인 날' 글로벌 정식 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

네오위즈는 원더포션이 개발한 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'을 글로벌 정식 출시했다고 27일 밝혔다.

'산나비 외전: 귀신 씌인 날'은 본편 '산나비'의 프리퀄(시간상 앞선 이야기)로 '신호의 기원'을 주제로 한다. 주인공 '송 소령'이 '준장'을 처음 마주했던 과거로 돌아가 임무를 수행하며 생존을 위해 고군분투하는 과정을 담았다.

2D 액션 플랫포머 게임으로 이용자는 점프와 공중 샷건을 이용해 전투를 연속적으로 이어갈 수 있다. 샷건 발사 반동을 활용한 빠른 도약과 방향 전환 등 다양한 스킬을 조합해 자신만의 공중 액션 전투가 가능하다. 약 2시간 분량의 시나리오를 비롯해 7개의 일반 스테이지, 두 종류의 보스 등으로 구성됐다.





가격은 무료이며, 본편을 보유하고 있다면 누구나 스팀에서 플레이할 수 있다. 한국어와 영어, 일본어, 스페인어(유럽·남미) 등 총 11개 언어를 지원한다. 외전 출시 기념으로 본편은 35% 할인된 가격에 이용할 수 있다.





