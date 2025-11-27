김해책문화센터, 12월 정식 개소 … "지역독서문화 거점으로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 김해시가 오는 12월 1일 칠암도서관 4층에 구축한 '김해책문화센터'를 정식으로 연다.

김해책문화센터는 문화체육관광부 주최, 출판문화산업진흥원 주관 '책 문화센터 구축 운영 공모사업'에 선정돼 국비 4억 8600만원을 지원받아 총사업비 10억 2200만원을 들여 지어졌다.

강릉, 안성, 세종, 부천에 이어 전국에선 5번째, 경남에선 최초로 조성됐다.

경남 김해책문화센터. 김해시 제공

전체 면적은 905㎡로 기존 자료실을 작가창작실, 출판창업지원실 등 출판 인재 입주공간과 스튜디오, 콘텐츠교육실, 커뮤니티실 등 시민창작 교육공간, 도서 대출이 가능한 독서 쉼터로 재단장했다.

앞서 칠암도서관은 정식 개관에 앞서 11월 임시 운영을 통해 만화, 장르 소설, 독립출판물 등 특화된 장서를 이용객에 빌려주고 오는 12월 개강할 창작프로그램 참가 접수를 했다.

시는 정식 개소 후 출판 인재 양성과 시민창작 교육을 위한 지역독서문화 거점으로 운영할 계획이다.





시 관계자는 "김해시는 2007년 책 읽는 도시를 전국 최초로 선포한 곳으로 독서에 대한 시민들의 열망이 가득한 도시"라며 "김해책문화센터 개소로 자신만의 이야기를 써 내려가는 시민 작가가 많이 탄생하길 기대한다"고 말했다.





