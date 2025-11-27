핀산협, 핀테크 커넥팅데이 성료…"글로벌 VC·업계 교류활성화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

핀테크사, 금융기관, AFA 및 해외 참석자, 투자사 등 200여명 참석

한국핀테크산업협회는 26일 금융위원회가 서울 서초구 양재동 aT센터에서 개최한 '코리아 핀테크 위크 2025'에서 핀테크 커넥팅 데이를 성공적으로 개최했다고 27일 밝혔다.

이근주 한국핀테크산업협회장이 26일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 '코리아 핀테크 위크 2025' 핀테크 커넥팅 데이에서 발언하고 있다. 핀산협

핀테크 커넥팅 데이는 핀테크 기업, 금융기관, 투자사, 기자 등 200여명이 참여하는 네트워킹 행사로, 업계 관계자들이 자유롭게 정보를 교류하고 사업 제휴를 논의하는 자리다.

이근주 핀산협회장은 개회사를 통해 "핀테크 산업은 글로벌 금융 혁신 최전선에서 중요한 역할을 하고 있다"며 "업계 관계자 교류가 더 활발해지고 새 협력 프로젝트와 투자 기회도 만들 수 있길 기대한다"고 말했다.

위충기 금융감독원 디지털금융총괄국장, 국회 정무위원회 소속 이강일 더불어민주당 의원도 축사를 했다. 핀테크 생태계 발전을 위한 기대와 지지 메시지를 전했다.

핀산협은 올해 금감원과 함께 테크파인터 쇼케이스, 벤처캐피탈(VC) 투자 페스티벌, 핀테크 커넥팅 데이를 운영했다. 기업 기술력과 사업모델 소개, 해외 VC 대상 기술 시연, 투자·제휴 상담, 네트워킹 등을 진행했다.

이번 행사의 핵심 세션인 기업 캐주얼 피칭에서는 핀산협과 금감원이 선정한 11개사가 자사 비전과 서비스를 소개했다.

참여 기업은 고위드, 프랙탈에프엔, 한국법률데이터, 에임스, 리트러스트, 씨앤테크, 곳간로지스, 노리스페이스, 왓섭, 커런시유나이티드, 크로스허브다.

피칭 후엔 국내외 참석자 간 협업 논의와 투자 상담이 전개됐다.





핀산협 관계자는 "행사를 통해 핀테크 기업 간 교류를 확대하고 글로벌 파트너십 발굴을 지원하는 중요한 계기가 마련됐다"며 "앞으로도 핀테크 산업 생태계 강화를 위한 다양한 프로그램을 지속 운영해 나갈 계획"이라고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

