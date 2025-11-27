하이엠솔루텍, LG트윈스 우승 기념 '시스템에어컨 세척 25%할인'

겨울철 난방 시즌 맞춰 LG 정품 분해세척
실내 공기질 및 기기 성능 관리 지원
LG전자의 냉난방공조(HVAC) 유지보수 자회사 하이엠솔루텍이 LG트윈스 프로야구단의 정규시즌·한국시리즈 통합 우승을 기념해 내년 1월31일까지 'LG윈윈페스티벌' 세척 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다.
프로모션은 LG트윈스 우승을 기념해 고객 감사의 의미로 천장형 LG시스템에어컨 실내기 분해세척을 25% 할인된 가격에 제공하는 걸 골자로 한다.
행사 대상은 LG시스템에어컨을 사용하는 가정 및 일반 사업장 모두다. 시스템에어컨 일반형(1·2·4 WAY, 원형카세트)과 공기청정 기능이 포함된 공청형 실내기 전 제품군이 포함된다. 공청형 실내기의 경우 3중 필터와 공기청정 시스템을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 맞춤형 세척이 진행된다. 단, 스탠드와 벽걸이 에어컨은 행사 대상에서 제외된다.
고온 다습한 여름철 장시간 냉방 운전을 거친 시스템에어컨은 내부에 먼지나 곰팡이, 세균 등에 노출되기 쉽다. 이 상태에서 겨울철 난방을 가동할 경우 악취나 기기 효율이 저하되는 등 여러 문제가 발생할 수 있어 사전 조치가 반드시 필요하다.
하이엠솔루텍의 정품 분해세척은 인증 받은 친환경 세척 약품과 40℃ 이상의 고온·고압 세척 장비를 활용해 특허 기반의 전문 세척 프로세스로 진행된다. 또한 LG전자 전문 교육을 이수한 엔지니어가 제품 분해부터 상태 진단, 고온·고압 세척 및 건조, 사후 리포트 제공에 이르기까지 전 과정을 정밀하게 수행해 차별화된 품질과 신뢰성을 보장한다.
지금 뜨는 뉴스
유광열 하이엠솔루텍 대표는 "겨울철에는 난방 가동 시간이 늘어나 여름철 냉방 운전 과정에서 축적된 오염이 실내 환경에 그대로 영향을 줄 가능성이 높다"며 "정품 분해세척을 통해 고객들이 보다 합리적인 비용으로 실내 공기질과 기기 성능을 안정적으로 관리하는 데 도움이 되길 바란다"고 했다.
김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>