오세훈 "특검, 명태균건 기소하면 뒷감당 어려울 것"

오세훈 서울시장이 여론조사비 대납 의혹 관련 "특검이 만에 하나 기소를 하게 되면 뒷감당하기 어려울 것"이라고 밝혔다.

오 시장은 27일 국회에서 열린 '서울 주택공급 절벽의 원인과 해법' 토론회에 참석한 뒤 기자들과 만나 "특검의 정치적 성향상 기소를 할 가능성도 있을 것"이라며 이같이 말했다.

오 시장은 "명태균 씨가 저희 캠프에 제공했다고 주장하는 13번의 비공표 여론조사는 표본이 조작된 엉터리 조사이고 가짜 조사"라고 주장했다.

이어 "(당시) 계속 만남을 거부하고 있는데 (명 씨 측에서) 계속 만나달라는 문자가 왔다"며 "그런 상태에서 저희가 김한정 씨에게 돈을 주도록 해서 여론조사를 받아봤다는 게 인정돼야 저를 기소할 수 있는데, 기소를 할 수 있겠느냐"고 지적했다.

오 시장은 자신이 제출한 휴대전화에서 여론조사 파일 6개가 발견된 데 대해서도 '의미가 없다'고 반박했다. 그는 "그것이 마치 거래의 증거인 것처럼 얘기를 하는데 상식적으로 생각해 보라"며 "여론조사를 하려면 그 전 설문 문항을 정할 때 서로 소통이 필요한데, 그런 흔적이 전혀 없다"고 설명했다.





그러면서 "오히려 당의 여의도연구원장이었던 지상욱 원장과 김종인 당시 비대위원장 쪽에 그 여론조사가 전달되고, 계속해서 논의가 이어진 증거는 분명히 나온다"고 덧붙였다.





