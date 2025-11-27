K뷰티 브랜드 창작자 300개사·수출 소상공인 500개팀 발굴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K뷰티 수출 성과 제고 및 확산방안 발표

K뷰티의 글로벌 위상을 더욱 공고히 할 수 있도록 'K-뷰티 수출 성과 제고 및 확산방안'이 마련됐다.

중소벤처기업부와 보건복지부는 27일 김민석 국무총리가 주재한 국가정책조정회의에서 'K-뷰티 수출성과 제고 및 확산 방안'을 발표했다.

이순배 중소벤처기업부 글로벌성장정책관이 26일 세종청사에서 'K-뷰티 수출성과 제고 및 확산방안' 사전 브리핑을 하고 있다. 중기부

AD

K뷰티로 상징되는 화장품은 2023년부터 올해 상반기까지 중소기업 수출 품목 연속 1위를 기록했다. 글로벌 위상 또한 수출 국가 3위, 미국 수입 화장품 점유율 1위 등 높은 성과를 창출해 내고 있다. 이는 기획·생산·유통 등 전문기업 분업화로 혁신이 활발하고, 세계 최고 수준 제조역량, 한류와 결합한 강력한 해외 마케팅 등이 주요 원인으로 분석된다.

다만 최근 글로벌 보호무역과 비관세 수출규제, 경쟁국 추격 등은 K뷰티의 지속성을 위협하고 있어 이번 대책이 마련됐다. 우선 청년 뷰티 브랜드 창작자를 300개사 발굴하고, 강한 소상공인 500개 팀을 선발해 창작자, 스타트업 간 협력과 융합 방식의 강한 수출기업으로 육성하기로 했다. 해외 마케팅 준비를 위한 수출바우처, 해외 소비자와 바이어를 직접 만나 제품을 홍보할 수 있는 수출컨소시엄 등 중소기업 수출지원사업도 집중 연계·지원한다.

또 K뷰티의 해외 진출 확대를 위해 비교적 진입장벽이 낮은 온라인 시장을 기반으로 신시장을 개척하고, 온라인에서 시장성을 검증받은 제품이 오프라인으로 진출하는 등 온라인·오프라인 연계 시장 진출 지원을 확대한다. 온라인으로 시장성을 검증받은 K뷰티 제품의 시장과 고객 확대 지원을 위해 '오프라인 첫 수출 원클릭 패키지'를 도입하는 등 온라인 인기 제품의 오프라인 수출상품화 전환을 지원한다.

K팝·드라마 등 해외에서 인기가 높은 K콘텐츠를 활용한 K컬처 융합 마케팅도 집중해 K뷰티의 글로벌 시장 확대를 추진한다. 해외에서 인기 있는 K트렌드와 융합한 마케팅 프로그램을 기획해 현지 국가 기념일 등 주요 행사를 계기로 K콘텐츠와 연계한 K뷰티 홍보를 강화할 계획이다.

지역 거점별 K뷰티의 수출허브화를 위한 K뷰티 클러스터를 육성해 뷰티 창업기업 제품 중심의 전시, 체험 등을 지원하는 시범사업도 내년에 추진한다. 이와 함께 상권기획자와 지방정부 등이 다양한 K뷰티 공간과 콘텐츠를 결합해 수출로 이끌어가는 글로컬 상권을 육성하고, 수출시장으로 확산이 더딘 향수, 방향제 등 뷰티 분야 소상공인의 수출 상품화도 새로 추진한다.

뷰티, 헬스케어 등의 제품에 결합할 인공지능(AI)협력 고도화 프로그램도 도입한다. 제품의 가치와 차별화 등을 중시하는 글로벌 트렌드에 맞춰 혁신적 스타트업의 AI 기술을 결합한 제품 고도화 및 신규 판로 확보가 목적이다. 수출시장 확대가 유망한 뷰티 제품 발굴 후 AI 스타트업과의 협업을 진행하며, 내년은 5개 과제 내외를 시범 지원 후 확대를 검토해 나간다. 조성 중인 K-뷰티 펀드(400억원)를 내년부터 집중 투자하고 투자 로드쇼, K뷰티론·뷰티보증 확대, 뷰티 제조 스마트화도 중점 추진한다.

재외공관 주도로 현지 진출 기관과 협단체 등이 참여하고 있는 '재외공관 중소벤처기업 지원협의체'를 기반으로, K뷰티 진출 거점 재외공관 4곳을 지정해 현지 진출 프로그램도 운영한다. 내년에 신흥시장을 중심으로 팝업부스를 10개소 설치하고 미국과 EU에 대형 화장품 판매장을 신규로 설치하는 등 K뷰티 수출 지원을 위한 주력상품 판매장도 8개소로 확대한다.

또 K뷰티를 중심으로 패션과 라이프, 푸드 등 4대 소비재 분야 수출 유망 제품을 2030년까지 500개 발굴해 민관 공동 해외 마케팅을 중점 추진한다. 이와 함께 K뷰티 수출 제품의 공동브랜드 활용과 현지 국가에서의 브랜드 권리화 및 마케팅 전략 수립도 지원한다.

국제적인 친환경·클린 뷰티 트렌드에 맞춰 전북 남원에 천연물 화장품시험검사센터를 구축하고, 충북 오송에는 원료·생산·포장의 전주기 클린 화장품 기술지원 인프라를 구축한다. 원료 수입 비중이 높은 한계를 극복하고자 원료 양산 시설·장비 구축비 등을 지원해 화장품 원료 국산화를 본격 추진하고, 고부가가치 신소재 등 미래화장품 개발을 위한 연구를 지속 지원한다.

수출국별 피부 특성에 맞는 화장품 개발을 지원하기 위해 19개국, 약 1만6000명의 피부·유전체 정보를 수집·분석해 제공하고 있는 사업은 지속 확대해 나갈 계획이다. 화장품 제조 등에 특화된 AI 팀워크 기술 개발도 내년 12개 과제 내외로 신규 도입하고, 제조AI센터 중심의 AI 활용 컨설팅·기술검증(PoC) 등도 K뷰티에 특화해 지원한다.

자외선차단제 등 미국에서 비처방의약품으로 분류되는 화장품을 대상으로 미 식품의약국 제조소 등록을 지원(25개사)하는 사업도 내년부터 시행한다. 안전성 평가 전문 인력을 연간 약 500명 양성하는 교육 사업을 지속 추진한다. AI를 활용해 화장품 원료의 안전성 정보 및 국가별 시장·규제정보 등의 정보를 통합하는 수요자 맞춤형의 정보 제공도 확대된다.

화장품산업의 지속 가능 성장을 위한 법적 기반도 마련한다. 복지부는 가칭' 화장품산업 진흥 및 육성에 관한 법률'을 제정해 혁신형 화장품기업인증제 도입, 육성위원회 설치 등을 추진한다. 중기부도 중소벤처기업의 수출 및 해외 진출 지원정책의 범부처 총괄 기능 수행 등을 위한 지원법률 제정을 내년부터 추진해 K뷰티 등의 해외 진출을 촉진할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 이날 국가정책조정회의에서 "K뷰티는 혁신 제조역량과 중소 브랜드의 민첩성에 더해, 우리의 현대 문화유산으로 자리잡고 있는 K컬처의 영향 등으로 글로벌 뷰티 강국의 위상을 펼치고 있다"라며, "이제는 K뷰티가 글로벌 프리미엄 브랜드로 더욱 공고히 정착할 수 있도록 보건복지부 등 관계부처와 힘을 보태 민간의 수출역량을 적극 뒷받침해 나가겠다"라고 말했다.





AD

정은경 복지부 장관은 "원료와 용기, 제조 및 수출 등 전 분야에서 우리 기업의 창의적인 아이디어와 혁신적인 도전이 글로벌 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록, 정부가 디지털 마케팅, 해외 인허가 획득, 제조혁신, 브랜드파워 강화 등을 지원해 화장품 수출 2위 강국으로 도약할 수 있도록 힘을 모으겠다"라고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>