수제 파이 포컬포인트, 스타필드 수원 입성…복합쇼핑몰 첫 매장

서울역 본점 이어 오프라인 확장

블루리본 인증·협업 경험 기반 상권 공략

경험형 F&B 브랜드 전략 강화

프리미엄 수제파이 브랜드 포컬포인트(Focal Point)는 스타필드 수원에 오프라인 매장을 신설했다고 27일 밝혔다.

서울역 본점으로 시작해 온라인 판매와 SSG닷컴·팝업스토어를 통해 브랜드 인지도를 쌓은 뒤 대형복합몰 상권으로 외연을 확장하는 첫 사례다.

포컬포인트 스타필드 수원 매장. 포컬포인트 제공

포컬포인트는 서울역 본점 초창기부터 '블루리본 서베이'에 선정되며 수제파이 맛집으로 자리 잡았다. 서양식 파이를 한국인의 입맛과 정서에 맞게 재해석한 메뉴 구성도 차별점으로 꼽힌다. 충주산 사과의 단맛·산미를 살린 '충주 사과 파이', 한국식 불고기 양념을 담은 '서울불고기 파이' 등이 대표 메뉴다.

스타필드 수원점 매장은 4층 별마당 도서관 인근에 위치하며, 개장과 동시에 한정 파이·협업 메뉴·체험형 이벤트 등을 운영할 예정이다. 신규 상권 고객과 가족 단위 방문객을 대상으로 파이·티 메뉴 중심의 정체성을 유지하되 복합몰 특성에 맞춘 콘텐츠를 선보인다는 계획이다.





포컬포인트 관계자는 "서울역 본점에서 검증된 품질과 경험을 토대로 첫 지역 확장 매장을 선보이게 됐다"며 "블루리본 인증으로 확보한 신뢰성과 다양한 브랜드 협업 경험을 기반으로, 향후 수도권·지방 주요 상권으로 확장하는 발판을 마련하겠다"고 말했다. 그러면서 "스타필드 수원점은 단순한 출점이 아니라 브랜드가 지향하는 '문화·라이프스타일 기반 F&B(식음)' 전략을 대중에게 보여주는 이정표가 될 것"이라고 덧붙였다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

