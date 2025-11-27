유한양행, 약국용 실속형 건강기능식품 8종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기본·특화 케어 라인업

유한양행이 약국용 실속형 건강기능식품 8종을 출시했다고 27일 밝혔다. 이번 출시는 지난 8월 체결한 대한약사회와 공동개발 업무협약의 일환이다.

유한양행이 출시한 약국용 실속형 건강기능식품 8종. 유한양행

AD

건강기능식품 8종은 눈, 뼈, 간 및 토탈관리 등에 적합한 '기본 케어'와 두뇌·인지, 항산화, 수면, 피부에 집중한 '특화 케어' 라인업으로 구성됐다.

기본 케어 라인은 루테인지아잔틴과 아스타잔틴 함유로 눈 건강에 도움을 줄 수 있는 '유한루테인지아잔틴', 고함량 칼슘 영양제 '유한K2칼슘', 밀크씨슬 등을 통해 간 건강에 도움을 줄 수 있는 '유한밀크씨슬' 그리고 고함량 비타민D3(2000IU)와 비타민 K1·K2로 토탈케어에 도움을 주는 '유한고함량D3K2' 4종으로 이루어졌다.

특화 케어 라인은 인지력을 개선에 도움을 주는 '유한포스파티딜세린'과 피부건강을 위한 '유한콜라겐', 리포좀 형태로 글루타치온의 흡수력을 높인 '유한글루타치온'과 식물성 멜라토닌과 테아닌으로 수면 도움과 스트레스에 도움을 줄 수 있는 '유한멜라토닌' 4종이다.

유한양행이 이번에 출시한 실속형 건강기능식품 8종은 전국 약국에서 구매할 수 있다. 제품별 한 달 사용분으로 포장되었고, 연질캡슐, 정제, 분말 등 다양한 제형으로 구성했다.





AD

유한양행 관계자는 "약국은 소비자가 믿고 찾는 공간으로 이번에 출시한 약국용 실속형 건강기능식품 8종이 약사의 전문성과 복약지도를 통해 소비자들의 건강에 도움이 되었으면 한다"며 "유한양행은 앞으로도 소비자들을 위해 보다 전문적이고 신뢰할 수 있는 건강 솔루션을 제공할 수 있도록 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>