이찬진 금감원장 "주가 조정·고환율, 펀더멘털 문제 아닌 비구조적 요인 탓"

금감원, 금융상황 점검회의 개최

이찬진 금융감독원장이 11월 들어서 주가 조정, 금리 상승, 고환율 지속 등 시장 불안과 관련해 펀더멘털 문제가 아니라 비구조적 요인에 기인하는 것이라고 강조했다. 또 연말 금융권의 퇴직연금 유치 경쟁으로 급격한 머니무브가 일어나지 않도록 유동성을 관리해야 한다고 주문했다.

이 원장은 27일 한국은행의 기준금리 동결 직후 금융상황 점검회의를 개최하고 이같이 밝혔다.

이날 회의에서 금감원은 금융시장이 11월에 들어 다소 불안한 시장 모습에 대해 단기차익 실현, 연말 수급 불균형, 해외시장 변동 등 비구조적 요인에 기인한 것으로 평가했다.

내년에는 시장의 안정·회복세가 지속될 것으로 예상하면서도 한미 금리 불확실성, 인공지능(AI) 과잉투자 우려, 부동산 시장 불안 등 불안 요인이 큰 만큼 대비가 필요한 상황으로 진단했다.

이 원장은 "고위험 해외파생, 레버리지 상품 투자를 부추기는 이벤트 등 마케팅을 억제하는 등 소비자보호에 만전을 기해야 한다"며 "증권사별 신용공여 한도와 취급 동향을 일일 모니터링하면서 리스크관리를 강화하고 이상징후 발생시 선제적으로 대응해야 한다"고 밝혔다.

이어 "외화자금 조달 여건과 외화유동성은 양호한 상황이지만 일시적 수급 불균형에 대응할 수 있도록 충분한 외화유동성을 확보해야 한다"며 "금융시장 급변동시 반대매매·마진콜 등이 발생할 수 있는 투자현황·파급경로 등을 면밀히 점검해 잠재위험을 철저히 관리해야 한다"고 강조했다.





또 "연말 금융권 퇴직연금 유치경쟁 등에 따른 급격한 머니무브가 발생하지 않도록 자금시장과 금융사 유동성 상황을 밀착 관리해야 한다"면서 "자금이 국내 산업의 혁신성장에 투자되도록 종투사 IMA 제도 정착, 금융사 자본비율 유인체계 개선 등 차질없이 추진할 것"이라고 덧붙였다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

