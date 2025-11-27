앱티스-캅스바이오, 차세대 DAC 개발 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

링커·페이로드 토대 새 암 치료제 개발 목표

앱티스와 캅스바이오는 26일 차세대 항체-분해약물접합체(DAC·Degrader-Antibody Conjugate) 신약 공동연구를 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 계약은 양사의 전문성을 결합해 혁신적인 DAC 신약을 개발하는 것을 목표로 한다.

최환근 캅스바이오 대표이사(왼쪽)와 한태동 앱티스 대표이사(오른쪽)가DAC 신약 공동연구를 위한 업무협약을 체결한 이후 기념사진을 촬영하고 있다. 앱티스

AD

앱티스는 3세대 위치 선택적 링커 접합 플랫폼 '앱클릭(AbClick®)' 기술을 기반으로, 항체에 분해약물(payload)을 정밀하게 접합하는 기술력을 보유하고 있다. 캅스바이오는 공유결합 저해제 및 분자접착 분해제 개발에 특화된 신생 바이오벤처로, 자체 구축한 화학단백체학 플랫폼 'RaPIDome'를 통해 신규 타겟 발굴 및 분해기전(payload) 설계 역량을 갖추고 있다. DAC는 암세포에 특정 표적 단백질을 분해하는 약물과 항체를 결합한 차세대 항암제다.

양사는 이번 MOU를 통해 앱티스의 링커·접합 플랫폼과 캅스바이오의 분해약물 설계 역량을 결합, 고형암 및 혈액암 치료용 DAC 후보물질을 공동 개발한다는 계획이다.

이번 양사의 협력은 항체 기반 전달체 기술과 단백질 분해 치료제(payload) 기술이 융합된다는 점에서 기대가 높다. 특히 기존 ADC(세포사멸형)를 넘어 표적 단백질 제거형 치료제로의 전환이 가능하다는 점에서 주목받고 있다.

한태동 앱티스 대표이사는 "단백질 분해 신약 분야에서 독자적인 기술력을 보유한 캅스바이오와 협력하게 되어 매우 기쁘다"며 "글로벌 ADC 시장에서 기술 경쟁력을 인정받은 앱티스가 이번 협력을 통해 세계 최고 수준의 DAC 파이프라인 구축까지 속도를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

최환근 캅스바이오 대표이사는 "기존 항암제의 한계를 극복할 수 있는 DAC 분야에서 3세대 위치 선택적 링커 접합 플랫폼을 보유한 앱티스는 최적의 파트너라고 생각한다"며 "캅스바이오의 표적 단백질 분해 노하우와 앱티스의 검증된 링커 기술을 융합해 난치성 암으로 고통받는 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할 수 있는 '퍼스트 인 클래스(First-in-Class)' 신약 탄생을 앞당기겠다"고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>