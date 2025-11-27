대전TP, 대전 지역 로봇·드론 기업과 청년 인재 연결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년 취업·지역정주 지원 위한 산·학 네트워킹 프로그램으로 추진

사진=대전테크노파크 제공

대전 지역 미래 산업을 이끌어갈 청년 인재에게 지역 내 우수 로봇·드론 기업을 소개하고 청년 취업과 지역 정주 지원을 위한 산·학 네트워킹 프로그램이 열렸다.

대전테크노파크가 26일 대전 TP 어울림플라자에서 '로봇·드론 기업-청년인재 밋업(Meet Up) 데이'를 주제로 대전 지역 로봇·드론 기업과 청년 인재를 연결하기 위한 교류 행사를 가졌다.

이날 행사에는 충남대, 한남대, 한밭대 등 대전 소재 대학의 우수 인재 100여 명이 참석한 가운데 알지티(RGT), 트위니(TWINE), 네스앤텍(NES&TEC), 두시텍(DUSI TECH), 유콘시스템(UCON System) 등 대전을 대표하는 로봇·드론 기업 5개 사가 참여했다.

이 자리에는 최성아 대전광역시 정무경제과학부시장도 참석해 환영사를 전했다.

참여기업들은 산업 동향과 기술 경쟁력, 채용 인재상 등을 소개하고 현장에 마련된 홍보부스를 통해 예비 인재들과 맞춤형 상담을 진행하며 취업 연계 가능성을 높였다.

특히 로봇 분야 전문가인 핑크랩 민형기 대표는 '로봇·드론 산업 전망과 취업 성공 전략'을 주제로 특강을 진행해 청년 구직자들의 취업 준비 역량을 높이고 미래 산업에 대한 이해와 진로 방향 설정에 도움을 줬다.

대전 TP는 이번 밋업 데이를 계기로 대전 로봇·드론 기업의 인력 수요를 해소하고, 청년 인재의 취업과 지역 정착으로 이어질 수 있도록 산·학 연계 기반의 맞춤형 프로그램을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.





김우연 대전 TP 원장은 "대전은 국가 로봇·드론 산업의 핵심 거점 도시로 빠르게 성장하고 있다"며 "대전 기업들이 필요로 하는 우수 청년 인재와의 연결을 강화해 청년들의 지역 정착과 미래 산업인력 양성으로 이어질 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

