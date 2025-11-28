에스네이처, 올리브영 어워즈 3년 연속 수상

올리브영 어워즈 수상 기념 한정 기획세트, 연중 최대 올영세일 진행

클린 뷰티 브랜드 에스네이처는 '아쿠아 스쿠알란 수분크림'이 '2025 올리브영 어워즈'에서 정통 부문 크림 카테고리 3위에 선정되며, 3년 연속 수상이라는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

올리브영 어워즈는 연간 약 1억 건에 달하는 고객 구매 데이터와 MD 전략을 기반으로 선정되는 국내 대표 뷰티 어워즈다. 2025년에는 국내 정통 32개, 국내 트렌드 5개, 글로벌 트렌드 3개 등 총 40개 부문으로 구성됐으며, 이 중 국내 정통 부문에서는 MD's PICK 1·2·3위를 포함한 128개 제품이 최종 선정됐다. 특히 정통 부문은 높은 공신력과 실제 매출 데이터를 기반으로 카테고리별 '연간 베스트 상품'을 선정하는 올리브영 어워즈의 대표 부문이다.

무려 3년 연속 소비자의 선택을 받은 '아쿠아 스쿠알란 수분크림'은, 일명 '수분천재크림'으로 불리며 출시 이후 누적 판매량 *900만 개를 돌파해 국민 수분크림으로 자리매김했다. 특히, 해당 제품의 핵심 성분인 스쿠알란은 건강한 올리브에서 단 0.2%만 추출 가능한 프리미엄 원료로 피부 피지 구조와 유사해 높은 흡수력을 자랑한다. 여기에 판테놀, 펩타이드, 8종 히알루론산을 더해 유수분 밸런스·속보습·탄력 케어까지 한 번에 잡았으며, 특히 메이크업 전 발라주면 화장이 더욱 잘 받는 '화잘먹 수분크림'으로 큰 인기를 얻고 있다.

에스네이처는 올해 올리브영 어워즈 수상을 기념해 한정판 '아쿠아 스쿠알란 수분크림 60ml 더블 기획 세트'를 선보인다. 해당 구성은 수분크림 2개에 아쿠아 스쿠알란 세럼 10ml를 추가 증정하는 '속촉촉 화잘먹 한정 기획'으로, 11월 30일부터 12월 6일까지 진행되는 12월 올영세일 기간 동안 연중 최대 51% 할인 혜택으로 만나볼 수 있다.





에스네이처 관계자는 "3년 연속 올리브영 어워즈 정통 부문 수상은 에스네이처를 꾸준히 믿고 사랑해 주시는 고객분들 덕분"이라며 "앞으로도 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있는 클린 포뮬러와 편안한 사용감을 바탕으로, 일상 속 피부 변화를 함께 만들어가는 대한민국 대표 클린 뷰티 브랜드로 성장해 나가겠다"고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

