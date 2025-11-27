中 시진핑 "홍콩 화재 피해자·희생자 애도·위로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"희생자, 피해자 가족에 위로"

"피해자 수색 및 구조, 치료, 구호활동 최대한 지원"

시진핑 중국 국가주석이 홍콩 아파트 화재 희생자와 순직한 소방관에게 애도를 표했다.

26일 신화통신에 따르면 시 주석은 존 리 홍콩 행정장관에게 직무 중 사망한 소방관에 대한 애도의 뜻을 전하고, 희생자 가족과 피해자 가족에게 위로의 뜻을 전하라고 지시했다.

소방관들이 홍콩 북부 타이포구 웡 푹 코트에서 발생한 화재를 진압하고 있다. AP연합뉴스.

AD

시 주석은 공산당 중앙위원회 홍콩·마카오 사무판공실과 홍콩 주재 중앙인민정부 연락판공실에 홍콩특별행정구 정부가 화재 진압에 최선을 다하도록 지원하도록 지시했다. 피해자 수색 및 구조, 치료, 구호 활동을 최대한 지원하고 관련 부서와 지방 정부에 필요한 물자 등을 제공할 것도 당부했다. 화재로 인한 사상자와 손실을 최소화할 것을 요청했다.

25일 홍콩 북부 타이포 지역의 '윙 푹 코트' 아파트에서 대형 화재가 발생했다. 중국 다수 매체에 따르면 44명이 사망하고, 부상자는 45명, 279명이 실종됐다. 사망자 중에는 화재 진압 과정에서 순직한 소방관 1명도 포함됐다. 이 아파트는 1983년에 지어진 노후한 아파트 단지로, 31층짜리 건물 8개 동으로 2000가구, 약 4800여명이 거주하고 있다. 8개 동 가운데 7개 동으로 불이 번졌고, 소방 당국은 관광버스를 투입해 주민들을 대피시켰다. 학교 인근 건물 등은 임시 대피소로 개방돼 약 900명이 수용됐다.

홍콩 북부 타이포구 웡 푹 코트에서 발생한 화재를 진압하기 위해 소방차, 경찰차 등이 출동하고 있다. AP연합뉴스.

화재 당시 건물은 1년 넘게 대규모 보수 공사 중이었던 것으로 파악됐다. 특히 건물 외벽에 설치된 대나무 비계와 공사용 안전망으로 불이 번져 대형 사고로 이어졌다. 수사에 착수한 홍콩 경찰은 건물 외벽에 방수 덮개, 비닐 시트가 설치되어 있는 것을 발견하고 화재 안전 기준을 충족하지 못해 급속도로 확산했을 것으로 추정하고 있다.

홍콩 아파트 공사를 맡은 건설사 이사 2명과 엔지니어링 컨설턴트 1명을 과실치사 혐의로 체포했다.

홍콩 소방청은 소방차 128대와 구급차 57대를 투입했고, 화재 경보를 최고 단계인 5단계로 격상했다. 또 소방 및 구급대 인원은 총 767명, 경찰관은 400명, 1000명 이상의 구조대원이 지원됐다.





AD

중국 다수 언론에 따르면 화재 발생 이후 소재 파악이 안 된 인원들이 있어 고층 건물에서 탈출하지 못한 주민들이 있어 인명피해는 늘어날 것으로 보인다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>