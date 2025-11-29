본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

태국 랏차부리 작은 마을 소녀, 세계 최고가 되다

노우래기자

입력2025.11.29 08:00

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

손가락 부상에도 2년 연속 투어 챔피언십 제패
아버지 권유 6세 시작 최연소 챔피언 진기록
아타야에서 지노로 개명 글로벌 전략 선택
겸손, 연습, 분석 추구하는 약점 없는 선수

새로운 슈퍼스타가 나왔다. 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)이다.


올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어를 접수했다. 지난 23일(현지시간) 끝난 2025시즌 최종전 CME 그룹 투어 챔피언십에서 2년 연속 우승했다. 우승 상금은 400만달러(약 58억7000만원)다. LPGA 투어 시즌 3승이자 통산 7승을 따냈다.


그는 이번 시즌 올해의 선수(199점)를 비롯해 상금(757만8330달러), 평균타수(68.68타), CME 그룹 포인트(4067점) 등에서 1위에 올랐다. 마치 작년 7승을 올리며 투어를 평정했던 넬리 코르다(미국)를 떠올리게 했다.

태국 랏차부리 작은 마을 소녀, 세계 최고가 되다 지노 티띠꾼은 22세에 세계 최고가 된 슈퍼스타다. AFP연합뉴스
AD

압도적인 기량을 자랑했다. 투어에서 유일한 3승 챔피언이다. 2002년 안니카 소렌스탐(스웨덴)이 세운 역대 최저 시즌 평균타수 기록(68.696타)을 경신했다. 지난해 자신이 세운 LPGA 투어 시즌 최다 상금 기록 (605만9309달러)도 뛰어넘었다.


티띠꾼은 타고난 재능을 보유한 선수다. 2003년 2월 20일에 태어났다. 태국 랏차부리의 작은 마을 출신이다. 아버지의 권유로 운동을 시작했다. 6세 때 골프와 테니스를 놓고 고민을 하다가 골프를 선택했다.


아마추어 시절부터 펄펄 날았다. 2017년 7월 아마추어 신분으로 출전한 레이디스 유러피언 타일랜드 챔피언십에서 최연소 우승(14세 4개월 19일)을 거두며 세계적인 주목을 받았다. 2019년 여자 아마추어 골프 세계랭킹 1위에 올랐다. 총 12주 동안 아마 최강자로 군림했다.

태국 랏차부리 작은 마을 소녀, 세계 최고가 되다

2021년 LPGA 투어 퀄리파잉(Q) 시리즈 파이널에서 3위에 올라 풀 시드를 확보했다. 19세인 2022년 LPGA 투어에 데뷔해 2승을 수확했다. 그해 3월 JTBC 클래식에서 첫 우승을 신고했다. 이후 9월 월마트 NW 아칸소 챔피언십에서 정상에 올라 신인상을 받았다. 2022년 10월 31일 세계랭킹 1위에 등극했다. 태국 골프 역사의 새로운 이정표를 세웠다. 2023년 여자 골프 국가대항전인 인터내셔널 크라운에선 5전 전승을 이끌며 태국의 우승을 견인했다.


현재보다 미래가 더 기대되는 선수다. 2024년 이름을 바꿨다. 아타야 티띠꾼에서 지노 티띠꾼으로 개명했다. 아버지가 중국계다. 태국어로 지노는 중국인을 뜻한다. 발음을 쉽게 하고, 더 나은 글로벌 마케팅을 위한 전략적인 결정이었다. 자신만의 독특한 브랜드를 구축했다.


티띠꾼은 올해 힘든 시기를 보냈다. 손가락 부상을 당해 완벽한 컨디션을 유지하지 못했다. 어려운 환경 속에서도 최고의 성적표를 받아냈다. 2025년 8월 4일, 2년 9개월 만에 세계랭킹 1위(13.69점)에 복귀했다. 지금까지 탄탄한 넘버 1의 위치를 지키고 있다. 세계랭킹 2위 코르다(8.66점)와는 5.03점 차이다.

태국 랏차부리 작은 마을 소녀, 세계 최고가 되다 지노 티띠꾼은 올해 LPGA 투어에서 상금과 올해의 선수, 평균타수 등에서 1위에 올랐다. AP연합뉴스

티띠꾼은 자기 관리가 확실하다. 세계랭킹 1위에 오른 뒤에도 겸손하다. 자신을 과대평가하지 않는다. 냉정하게 바라보고, 연습과 분석을 멈추지 않는 스타일이다. "저는 그렇게 잘하지 않는다고 생각한다"는 그는 "골프는 나에게 단순한 스포츠가 아니라, 매일 나 자신을 시험하는 과정"이라고 밝혔다.


완벽한 스윙 밸런스가 돋보인다. 정확한 임팩트, 균형감과 일관성이 조화를 이룬다. 특히 흔들리지 않는 집중력이 강점이다. 압박감이 심할 때 평정심 유지하고 자신의 플레이에 집중한다. 티띠꾼은 "플레이가 잘 풀리지 않을 때는 '인내하자, 그러면 기회가 온다'라고 주문을 건다"고 말했다.


티띠꾼은 약점이 없는 선수다. 데이터가 말해준다. 올해 치러진 35개 대회 중 20개 대회만 출전하고도 60대 라운드를 45회나 기록했다. 이 부문 2위다. 평균 비거리 267.78야드(33위), 페어웨이 안착률 74.01%(46위), 그린 적중률은 76.17%(3위)다. 그린 플레이도 발군이다. 그린 적중 시 홀당 퍼팅 수는 1.70개(1위)다.


지금 뜨는 뉴스

AD
태국 랏차부리 작은 마을 소녀, 세계 최고가 되다 지노 티띠꾼(왼쪽)은 올해 넬리 코르다에 완승을 거두고 LPGA 투어 최고의 선수에 등극했다. AFP연합뉴스

그는 투어 생활을 즐긴다. 성과에만 집착하지 않는다. 매 대회를 통해 배움을 얻는다. 롱런을 할 수 있는 힘이다. "메이저 대회에서는 컷 통과만 해도 좋다. 지금의 여정이 감사하다"고 자세를 낮췄다. 이제 22세에 불과하다. 겸손한 태도와 자신에 대한 믿음이 확실하다. 향후 10년 동안 투어를 호령할 수 있는 젊은 선수다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기