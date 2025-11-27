BNK부산은행, ‘2026년 하반기 환율·글로벌 경제전망’ 세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일 롯데호텔 부산, 지역 수출입기업 초청



글로벌 불확실성 속 환율·금융시장 핵심 분석

2025년의 끝자락, 금융계의 눈은 이미 2026년을 향하고 있다.

부산은행(은행장 방성빈)은 지난 26일, 롯데호텔 부산에서 부·울·경 수출입기업 CEO와 재무담당자 60여명이 참석한 가운데 '2026년 환율과 글로벌 경제 전망 세미나'를 개최했다.

부산은행은 26일, 롯데호텔 부산에서 부·울·경 수출입기업 CEO와 재무담당자 60여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 환율과 글로벌 경제 전망 세미나’를 개최했다. BNK부산은행 제공

AD

이번 세미나는 부산은행의 외환시장 리서치 전문가인 이영화 이코노미스트가 강연을 맡아, 글로벌 정세의 불확실성을 중심으로 2026년 환율 흐름과 금융시장 전망을 분석했다. 강연에서는 ▲각국의 금리와 관세정책 ▲외화 변동성 심화의 원인과 외환시장 수급 구조의 변화 등을 중점적으로 다뤘다.

부산은행 정해수 자금시장그룹장은 "대외 불확실성이 확대되면서 환율 변동성이 크게 높아졌다. 지역 수출기업이 내년도 경영계획과 환리스크 대응 전략을 세우는 데 실질적인 도움을 주기 위해 세미나를 준비했다"며 "앞으로도 지역 기업의 안정적 경영을 지원하는 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

부산은행은 외환시장 변동성이 커지는 상황에서 지역 수출입기업의 환리스크 관리를 돕기 위해 외환·파생상품 전문인력을 확충하고 FX 파생상품 솔루션 기능을 강화하고 있다.





AD

또 환율 전망, 파생상품을 활용한 리스크 관리, 수출입 금융지원 등 기업 대상 외환·무역 솔루션을 지속적으로 제공하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>