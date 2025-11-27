백금·팔라듐·로듐 재활용 제품, 국가 품질인증 첫 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백금족 금속 국제시장 120억달러 규모

국내 재자원화 시장도 2040년까지 3배 성장

AD

산업통상자원부 국가기술표준원이 국가 핵심광물의 안정적 공급망 확보와 재자원화 산업 기반 조성을 위해 백금(Pt)·팔라듐(Pd)·로듐(Rh) 등 백금족 금속 3종의 우수재활용(GR·Good Recycled) 제품 품질인증기준을 27일 제정·공고했다.

백금·팔라듐·로듐은 각종 화학 반응의 핵심 촉매이자 항공엔진 등 첨단 신소재 산업에 필수적인 원료로, 경제활동 전반에 미치는 영향이 커 '국가자원안보특별법'에 따른 국가 핵심광물로 지정돼 있다. 국내 핵심광물 재자원화 시장 규모는 2024년 6조7000억원에서 2040년 21조1000억원 수준으로 약 3배 성장할 것으로 전망된다.

그동안 국내 광물 재활용 기업들은 명확한 품질기준 부재와 공신력 있는 시험·인증 체계가 없어 제품 신뢰 확보와 시장 진입에 어려움을 겪어 왔다. 국표원은 이를 해소하기 위해 한국자원순환산업인증원과 함께 업계 의견을 반영한 백금·팔라듐·로듐 재활용 제품의 GR 인증 기준을 신설했다. 이번 기준에는 금속 순도, 불순물 허용 기준, 시험방법, 표시사항 등이 구체적으로 규정됐다.

품질인증기준이 마련되면서 재자원화 금속에 대한 국가 공인 인증 획득이 가능해진 만큼, 관련 제품의 품질 신뢰도를 높이고 ESG 경영과의 연계를 통해 재활용 산업 전반의 경쟁력도 강화될 것으로 기대된다. 백금·팔라듐·로듐의 전 세계 시장 규모는 올해 기준 320억달러이며, 이 중 재활용 시장은 약 120억달러로 추산된다.

김대자 국표원장은 "이번 기준 제정은 산업 현장에서 제기된 핵심광물 재활용 품질인증 공백을 해소한 조치"라며 "앞으로도 업계와의 소통을 강화해 재활용 금속 기준을 확대하고, 핵심광물 재자원화와 순환경제 전환을 적극 추진하겠다"고 말했다.





AD

'재활용 백금·팔라듐·로듐'의 GR 품질인증 기준 전문은 한국자원순환산업인증원 홈페이지에서 무료로 열람할 수 있다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>