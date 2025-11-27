본문 바로가기
美특사 러 '협상 조언' 통화 유출 이어…"종전안 초안, 러 문건 차용"

오수연기자

입력2025.11.27 09:57

로이터 "러, 미·우크라 회담 후 문건 전달"
블룸버그 "위트코프, 푸틴 보좌관과 통화"
트럼프 "일반적인 것" 위트코프 두둔

러시아·우크라이나 전쟁 종전 협상을 이끄는 스티브 위트코프 미국 중동 특사가 지난달 러시아 고위 인사와 통화하며 휴전 협상에서 러시아 측에 협상 관련 조언을 한 통화 내용이 공개된 데 이어 미국 측의 종전안 초안이 러시아에서 나왔다는 보도가 나오며 논란이 확산하고 있다.


26일(현지시간) 로이터 통신은 미국 정부가 공개한 우크라이나 종전안 초안 28개 항목이 지난달 도널드 트럼프 미 행정부에 전달한 러시아 문건에서 발췌한 것이라고 소식통을 인용해 보도했다.

스티브 위트코프 미국 중동 특사. 로이터연합뉴스
소식통에 따르면 지난달 중순 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 회담 뒤 러시아는 종전을 위한 러시아 측 조건을 담은 문서를 미국 고위 관리들과 공유했다.


해당 문건은 비공식 문서(non-paper) 형태로 전달됐으며 우크라이나가 거부한 동부 지역 영토 상당 부분 양도 등 내용이 포함됐다.


마코 루비오 미 국무부 장관 등 해당 문건을 검토한 일부 미국 고위 관리들은 우크라이나가 러시아의 요구를 전면 거부할 우려가 높다고 판단한 것으로 전해졌다. 소식통에 따르면 이후 루비오 장관은 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관과 문건 내용 관련 통화를 했다.


이후 지난달 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너와 위트코프 특사, 푸틴 대통령의 경제 특사 키릴 드미트리예프 러시아 직접투자펀드 최고경영자(CEO) 등이 참석한 마이애미 회동에서 평화안 일부가 나왔다. ABC 뉴스에 따르면 그 뒤 미국과 우크라이나 고위 관리들 간 회담 이후 28개 항목 중 9개가 삭제됐다.


전날 블룸버그 통신은 위트코프 특사와 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관이 지난달 14일 통화한 내용을 보도했다. 이 통화는 트럼프 대통령이 가자지구 휴전 협정을 중재한 뒤 이집트에서 '가자평화선언'에 서명한 직후이자 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 백악관에 방문하기 3일 전에 이뤄졌다.


위트코프 특사는 조만간 젤렌스키 대통령이 백악관에 올 것이라며 "가능하다면 우리는 그 전에 당신의 보스와 통화할 수 있을 것이라 생각한다"고 말했다. 그는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 트럼프 대통령에게 가자 협정 체결을 축하하며 러시아가 이를 지지했고 트럼프 대통령을 평화주의자로 존경한다고 할 것을 권하며 "그렇게 하면 정말 좋은 통화가 될 것"이라고 말했다. 사실상 러시아에 조언한 셈이다.


푸틴 대통령은 젤렌스키 대통령의 백악관 방문을 하루 앞둔 지난 16일 트럼프 대통령과 통화를 했다. 위트코프 특사의 조언대로 가자 협정 체결 성공을 축하하며 대화를 시작했다.


위트코프 특사는 통화에서 러시아가 도네츠크를 통제하고 '영토 교환'을 하는 방법도 언급했다. 그는 "이제 나는 평화 협정을 성사하려면 무엇이 필요한지 안다. 도네츠크(돈바스 일부 지역)와 아마도 어느 땅과 다른 땅의 교환"이라고도 전했다. 우크라이나의 돈바스 영토 양보는 미국 정부가 공개한 우크라이나 종전안 초안 28개 항목 중 하나다.


블룸버그 통신은 위트코프 특사와 우샤코프 보좌관 간의 통화에 대해 "우크라이나에 수용하라고 압박을 가한 28개 조항 평화안의 기원이 어디인지 알려주는 통찰력을 제공한다"고 지적했다.


미 공화당 내에서도 이번 통화에 대한 우려가 나오고 있다. 브라이언 피츠패트릭 하원의원(펜실베이니아)은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "이런 말도 안 되는 부차적인 일과 비밀 회동이 중단돼야 하는 여러 이유 중 하나"라며 "루비오 장관이 공정하고 객관적인 방법으로 자신의 임무를 할 수 있게 허용해야 한다"고 밝혔다.


그러나 트럼프 대통령은 위트코프 특사의 통화에 대해 "일반적인 것"이라며 두둔했다. 그는 블룸버그 보도 관련 기자들의 질문에 "협상 담당자가 하는 일이 그것"이라며 그러한 접근이 "표준 협상 방식"이라고 했다.


러시아는 이번 통화 내용 유출이 미·러 관계와 우크라이나 평화 노력을 훼손하려는 시도라고 비난했다. 타스 통신에 따르면 우샤코프 보좌관은 녹취 출처를 모른다고 선을 그으며 "그런 행동은 전화로 어렵게 구축되고 있는 관계 개선을 위한 것이 아니다"라고 비판했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
