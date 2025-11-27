"글로벌 디지털 사업 선도"…두나무 품은 네이버, 미래 산업 도전기(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두나무, 네이버 계열로…신성장 동력 확보

웹3·AI 생태계 5년간 10조원 이상 투자

네이버가 국내 1위 가상자산 거래소 업비트를 인수하면서 글로벌 디지털 자산 시장 진출에 탄력이 붙을 전망이다. 이미 쇼핑, 검색, 콘텐츠 등 다양한 영역의 주도권을 쥐고 있는 네이버가 디지털 화폐와 인공지능(AI) 기술을 결합해 시너지를 낼지 기대를 모은다.

이해진 네이버 이사회 의장 연합뉴스

네이버와 두나무는 27일 오전 경기 성남 네이버 제2사옥인 '네이버 1784'에서 공동 기자간담회를 열고 양사 통합 계획안의 잠재력과 글로벌 사업 방향성을 발표했다. 이 자리에는 네이버의 이해진 이사회 의장과 최수연 대표, 네이버파이낸셜의 박상진 대표, 두나무의 송치형 회장과 오경석 대표가 참석했다. 전날 네이버파이낸셜과 두나무는 포괄적 주식 교환을 통해 두나무를 네이버 계열로 편입하는 기업융합에 대해 의결했다.

이날 간담회에서 3사는 힘을 합쳐 디지털 자산 시장에서 블록체인과 AI 기술의 시너지를 통해 글로벌 시장을 공략하겠다는 선언을 했다. 글로벌 기술 트렌드에 선제적으로 대응해 K핀테크 저력 증명하고 글로벌 사용자 확보를 통해 전 세계 일상 속으로 침투해 나간다는 목표를 세웠다.

이 의장은 "네이버의 AI 역량은 웹3와 시너지를 발휘해야만 차세대 시장을 선점할 수 있다"며 "아직 글로벌 기업들이 하지 않은 새로운 시도와 도전을 해야 그들과의 경쟁에서 살아남을 수 있다"고 말했다.

웹3란 블록체인과 탈중앙화 기술을 기반으로 사용자가 데이터와 자산을 소유·제어하는 차세대 기술이다. 블록체인으로 안전한 거래가 가능하고 플랫폼 중심이 아닌 사용자 중심으로 데이터와 콘텐츠를 소유하고 관리할 수 있다.

송 회장은 "3사가 힘을 합쳐 AI와 블록체인이 결합한 차세대 금융 인프라를 설계하고, 지급결제를 넘어 금융 전반, 나아가 생활 서비스까지 아우르는 새로운 글로벌 플랫폼 질서를 만들어가고자 한다"는 포부를 밝혔다.

네이버는 거대 포털이자 AI 기술기업이고, 네이버파이낸셜은 국내 최대 핀테크 플랫폼이다. 두나무는 디지털 자산 거래소 업비트의 운영사이자 블록체인 기술을 보유하고 있다. 3사는 각 사의 역량을 결집해 그동안 없던, 미래 산업의 새로운 판을 짜겠다는 도전을 시작했다. 각사의 기술과 서비스 사용자를 기반으로 금융뿐만 아니라 게임, 콘텐츠 등 선도적 사업 모델을 선보인다는 전략이다.





최 대표는 국내 기술 생태계 활성화를 지원하는 등 업계를 선도할 방침도 밝혔다. 국내 기업들이 경쟁력을 확보하려면 기반 생태계 조성과 활성화는 반드시 필요하다며, AI와 웹3 관련 생태계 육성을 위해 5년간 10조원을 투자할 계획도 공개했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

