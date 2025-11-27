KB국민카드 "AI로 24시간 이상거래탐지…보이스피싱 위험고객 안내"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 콜봇 도입…24시간 모니터링 이상거래탐지시스템 운영

KB국민카드는 보이스피싱 등 금융사기를 예방하기 위해 이상금융거래 탐지 시스템(FDS) 인공지능(AI) 콜봇 시스템을 운영한다고 27일 밝혔다.

서울 종로구 KB국민카드 본사. KB국민카드

지난해 AI 기반 FDS를 구축했고 올해는 FDS에 AI 콜봇까지 도입했다.

피싱 등 금융사기가 의심되는 이상거래 탐지부터 고객확인까지 전 과정에 AI를 적용했다.

KB국민카드는 지난 9월부터 FDS AI 콜봇 1차 오픈을 통해 카드실물 거래 기반 국내·해외 이용의 이상 여부를 AI콜봇이 24시간 모니터링하는 체계를 운영했다.

전화 모니터링 미수신 고객에 대한 인바운드 응대까지 AI가 담당한다. 모니터링 요원이 직접 개입하지 않아도 되는 기본 확인 영역을 자동화했다.

KB국민카드는 이달 AI 콜봇을 정식 오픈했다. 장기카드대출 고객 등 보이스피싱 고위험군을 대상으로 최근 피해사례를 안내하는 AI콜봇을 적용했다.

사고발생 시 빠른 사후조치를 위해 분실신고 및 재발급, 사고보상 접수로 자동연결 되는 기능을 추가해 대응 범위를 넓혔다.

AI 콜봇 도입은 모니터링 요원의 업무를 단순 대체하는 걸 넘어 사람과 AI콜봇의 역할 분리를 통해 사고예방 범위를 확대하는 게 목적이다.

AI 콜봇은 대량의 일상적 거래를 광범위하게 모니터링할 수 있어 위험 징후를 보다 넓은 범위에서 신속하게 포착할 수 있다.

모니터링 요원은 보이스피싱 등 신종 금융사기 피해자 특성인 불안·은폐·가스라이팅 등 감성적 요소를 대화로 해소한다.

복잡하거나 정황 판단이 필요한 고위험 거래를 집중적으로 확인해 고객 피해를 심층 점검한다.





KB국민카드 관계자는 "금융사고는 사후 복구보다 사전 차단이 훨씬 중요하다"며 "모델 정교화 및 데이터 학습으로 탐지 정확도를 높이고 AI 콜봇 활용 범위를 늘리는 등 금융사기 대응 관련 기술 투자를 꾸준히 할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

